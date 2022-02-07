ملكة الملوك...سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مميزات ومواصفات وأسعارها في بعض الدول

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 ،سيارة شيفرولية واحدة من بين السيارات suv وهي سيارة متعددة الاستخدامات، والتي قد حازت على انتشار واسع مقبول لدى العديد من العملاء بالسوق المصري والسعودي والعالمي بالفترة الأخيرة، وتتوفر سيارة شيفرولية كابتفيا 2-22 بأربع فئات متنوعة، تختلف بالتجهيزات والأسعار، حيث أنها من أنتاح شركة شيفرولية المعروفة بإنتاج سيارات بجودة وكفاءة عالية سواء بالإمكانيات والتصميم الخارجي.

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022

مواصفات سيارة شيفرولية كابتفيا

الطول الكلي لسيارة شيفرولية كابتفيا يبلغ نحو 4715 ملليمتر، ويصل عرض السيارة حوالي 1835 ملليمتر.

أما بالنسبة لارتفاع السيارة عن مستوى الأرض يبلغ نحو 1760 مليمتر والسيارة متوفرة بقاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2750 مليمتر.

ووزن السيارة بالإصدار المتنوعة يبلغ حوالي 1520 كيلو جرام، وذات أقصى عزم دوران يبلغ 1630 كيلو جرام.

تتسم سيارة شيفرولية كابتفيا باحتوائها على عجلات مصنعة من الألومنيوم وذات مقاس 17 أنش.

باحتوائها على عجلات مصنعة من الألومنيوم وذات مقاس 17 أنش. المحرك الخاص بالسيارة قوي للغاية ومزود بنحو 4 أسطوانات وينتج عنها قوة نحو 149 حصان.

وذات عزم دوران يبلغ نحو 255 نيوتن لكل متر.

أما محرك السيارة ذات سعة 1.5 لتر، تقوم بالسيارة بالعمل من خلال الدفع الأمامي للعجلات وباستهلاك السيارة للوقود نحو 7.5 لتر لكل 100 كيلو.

وذات أقصى مسافة تقوم السيارة بقطعها بالساعة واحدة نحو 190 كيلة متر.

مزايا سيارة شيفرولية كابتفيا

يوجد بالسيارة نظام خاص بالمراقبة لضغط الهواء الموجود بالإطارات، كما أنها تدعم نظام يساعد السائق بعبور المرتفعات.

يوجد بسيارة شيفرولية كابتفيا على كاميرات المراقبة بالطريق الخلفي خلال القيادة.

كما أنه نستطيع من القيان بتغيير وضعية المقعد الخاص بالسائق بنحو ست اتجاهات متنوعة.

تضم السيارة حساسات يتمكن القائد عن طريقها من الركن الخلفي، كما أنها تتميز باحتوائها على

وجود نوافذ تعمل بتقنية الكهرباء نتمكن عن طريق دخول السيارة دون الحاجة لاستخدام المفتاح.

أسعار سيارة شيفرولية كابتفيا2022