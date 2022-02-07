بأقل من 800 ريال سيارات للتنازل بدون مقابل في السعودية بتقسيط على أطول فترة سدداد

بأقل من 800 ريال سيارات للتنازل بدون مقابل في السعودية كشفت بعض المصادر في الأسواق السعودية للسيارات عن بعض سيارات للتنازل في السعودية، وكانت من بين السيارات التي عليها تنازل في الأسواق هي سيارة هيونداي إلنترا 2021، هيونداي إكسنت 2020 وسيارة شانجان سي إس 35 بلس 2022، وهذه السيارات كانت من أفضل السيارات في أوقات انتشارها الأولى وتتميز بإمكانيات رائعة، ويمكن للكثير من الأشخاص التي لا تقدر على تحمل تكلفة السيارات اللجوء إلى سيارات التنازل كحل رائع للحصول على سيارة.

بأقل من 800 ريال سيارات للتنازل بدون مقابل في السعودية

سنقدم لكم اليوم بعض السيارات التي عليها تنازل بأسعار منخفضة قد لا تُذكر وكانت من بين هذه السيارات ما يلي:-

هيونداي إلنترا 2020

سعر تنازل السيارة بلغ خمسة آلاف ريال سعودي وكان القسط الشهري على السيارة 1.395 ريال سعودي ومقر السيارة في مدينة جدة ويمكنكم الاتصال على الرقم المكتوب في الصورة للتواصل مع صاحب السيارة.

بلغ خمسة آلاف ريال سعودي وكان القسط الشهري على السيارة 1.395 ريال سعودي ومقر السيارة في مدينة جدة ويمكنكم الاتصال على الرقم المكتوب في الصورة للتواصل مع صاحب السيارة. سعة موتور السيارة تبلغ 1.6 لتر (1600 سي سي) وقوته الحصانية تبلغ 121 حصان.

يتكون الموتور من أربع أسطوانات وأقصى عزم دوران 156 نيوتن لكل متر ومقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من نقلات مختلفة.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 100 كيلو متر في فترة زمنية مقدارها 11.3 ثانية.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS وتوزيع الفرامل إلكترونيًا.

مزودة بعدد من الوسائد الهوائية لحماية السائق والركاب في الصف الأول.

2. شانجان سي إس 35 بلس 2022

موتور السيارة سعته تبلغ 1400 سي سي (1.4 لتر) ومكونة من أربع أسطوانات.

تعمل بخاصية الدفع الأمامي للعجلات وحجم خزان البنزين يبلغ 53 لتر.

قوة محرك السيارة تبلغ 156 حصان بينما أقصى عزم دوران للسيارة هو 260 نيوتن لكل متر.

يقترن الموتور بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

تحتوي السيارة على خمس مقاعد تستطيع استيعاب سبعة أفراد.

طول السيارة يبلغ 4.335 متر وارتفاعها 1.660 متر وعرضها 1.825 متر.

حجم الصندوق الخلفي للسيارة هو 348 لتر.

سعر التنازل بدون مقابل تمامًا ولكن القسط الشهري 1.692 ريال سعودي في الرياض.

3. هيونداي إكسنت 2020

سعة محرك السيارة 1600 سي سي وقوته الحصانية 123 حصان.

أقصى عزم دوران لموتور السيارة 151 نيوتن لكل متر ومقترن بناقل حركة مكون من ستة نقلات.

في غصون 11.2 ثانية تبدأ السيارة تتحرك من نقطة الصفر السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة.

4. دودج تشارجر 2019