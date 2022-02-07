هتدفع كام ..خصم هائل على جمارك سيارة تويوتا كورولا 2022 والاسعار جبارة شامل الضرائب ورسوم التنمية

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هتدفع كام ..خصم هائل على جمارك سيارة تويوتا كورولا ، تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2022 من أهم السيارات من موديل سيدان المتاح في سوق السيارات السعودي، وقد تمكنت من أن تحقق أكبر نسبة مبيعات بكثير من الدول العربية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مجموعة من المواصفات والمميزات التير يريد كل شخص أن تكون متوفرة بالسيارة الخاصة به، فمن اليوم لا يمكنك أن تحصل على سيارة أفضل من سيارة تويوتا كورولا المعروفة بقدرتها الفائقة على الطرقات الواعرة بالمملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف معاً عن جمارك تويوتا كورولا 2022 في السطور القادمة.
هتدفع كام ..خصم هائل على جمارك سيارة تويوتا كورولا
سيارة تويوتا كورولا 2022 متوفرة في المملكة العربية السعودية بأكثر من فئة مختلفة ومتنوعة ولديها القدرة على امتلاك العميل أفضل تجربة للقيادة دائماً، وقد قدر قيمة الجمارك التي تم فرضها على السيارة بالمملكة العربية السعودية بحوالي 10% من القيمة الكلية لها وهذا ما يجعل الجميع من المستوردين في كثير من الدول العربية مهتمين بهذا الأمر، لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم رغبة في الحصول على السيارة.
مواصفات سيارة كورولا 2022
تأتي سيارة كورولا 2022 بسوق السيارات السعودية بباقة من المواصفات والتجهيزات التي تجعلها من ضمن السيارات المنافسة والأكثر قوة بين السيارات الأخرى من نفس طراز السيدان التي تكون منافسة له ومن أهم مواصفات السيارة ما يلي:
- محرك السيارة رباعي الأسطوانات وتبلغ سعته 1.6 لتر.
- تأتي السيارة بقوة محرك 122 حصان بينما تكون قوة عزم دوران السيارة تصل إلى 157 نيوتن متر.
- قاعدة عجلات السيارة بقياس 2700 مم، حيث أن وزن السيارة ذات الناقل مانيوال 1255 كجم.
- بينما يكون الناقل الأتوماتيكي فقد يكون بحجم السيارة ويصل إلى 1300 كجم.
- تبلغ سعة خزان وقود سيارة تويوتا كورولا 55 لتر.
- تحتوي السيارة على نظام صوت يتميز بكفاءة عالية جداً بجانب مشغل إم بي 3 ومشغل أقراص مدمجة وراديو.
- تتمتع السيارة بجنوط رياضية وعادية يصل قياسها إلى 16 بوصة.
- من مميزات السيارة وجود مكيف هواء عالي الجودة بالإضافة إلى أحدث أنظمة الترفيه.
- بها 6 وسائد هوائية تعمل على حماية الراكب الأمامي والسائقمن الاصطدام.
- السيارة مزودة بقفل مركزي يمكن التحكم به عن بعد، كما أن السيارة مزودة بنوافذ كهربائية ومخارج يو أي بي.
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