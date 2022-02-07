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فقط 800 ريال سعودي… اقوي عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 بممزاتها ومواصفاتها من عبد اللطيف جميل

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عمر شويل - جدة فقط 800 ريال سعودي... اقوي عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 بممزاتها ومواصفاتها من عبد اللطيف جميل - ثقفني

تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 بممزاتها ومواصفاتها، يسعى الكثير من العملاء في الحصول على سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 من خلال عروض التقسيط التي توفرها شركه عبد اللطيف جميل حيث أنه  قسط مريح يبدأ شهريا من مبلغ  800 ريال سعودي فقط،  وذلك تلبية لرغبة العملاء الذين يفضلون نظام التقسيط وإليكم عرض التقسيط ومواصفات السيارة ومميزاتها.

 

 

 

تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 بممزاتها ومواصفاتها

 عرض تقسيط سوزوكي فيتأرا 2021

  •  اقوي عروض التقسيط مقدمه من شركه عبد اللطيف جميل لكل من يبدأ صافي دخله الشهري من 10000 ريال سعودي.
  •  يمكن للعميل الآن تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 على خمس سنوات بحيث يدفع قسط شهري بقيمته 800 ريال سعودي.
  • و تبلغ قيمه الدفعة الأولى 38.242 ريال سعودي.
  •  بينما تصل قيمه الدفعة الأخيرة إلى 29.010 ريال سعودي بحيث تمثل قيمتها 35% من قيمة المبلغ المتبقي.
  •  بينما تباع السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 72.077 ريال سعودي.

 مميزات سيارة سوزوكي فيتأرا 2021

  •  تعمل السيارة بواسطة الجر الأمامي للعجلات.
  •  ويمكن للعميل الاختيار ما بين ثلاثة ألوان متوفرة للسيارة:  وهي الأحمر والأبيض والأزرق.
  •  زجاج السيارة مطلي بماده الكروم  التي تمنع وصول الصوت خارج السيارة إلى الداخل.
  •  مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الناعم لتوفير أقصى راحة للراكبين.
  •  تحتوي السيارة على مكيف لضبط درجه الحرارة
  •  تدعم السيارة ابل كار بلاي بالإضافة إلى أندرويد أوتو

فقط 800 ريال سعودي... اقوي عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 بممزاتها ومواصفاتها من عبد اللطيف جميل

فقط 800 ريال سعودي... اقوي عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 بممزاتها ومواصفاتها من عبد اللطيف جميل

 مواصفات سيارة سوزوكي فيتأرا 2021

  •  أبعاد سيارة سوزوكي فيتأرا تتراوح ما بين 1.71 متر للارتفاع ، و 1.82 متر للعرض بينما يبلغ طولها 4.42 متر.
  •  خزان سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 سعته تصل إلى 47 لتر.
  •  أقصى مسافة  تقطعها السيارة في ساعة واحدة هي 100 كيلو متر.
  •  يوجد بالسيارة بعض وسائل الأمان مثل نظام ايموبليزر الذي يحمي السيارة من التعرض للسرقة.
  •  محرك السيارة يأتي بسعة 1600 سي سي و يحتوي على 4 سلندرات.
  •  السيارة مزوده بناقل حركه أوتوماتيكي ويصل عزم دورانها إلى 120 نيوتن لكل متر.
  •  المحرك يتوفر به 6 سرعات مختلفة.
  •  كما تحتوي السيارة على تكييف لتوزيع الهواء في المقصورة الداخلية للسيارة.
  •  وتلك كانت أهم المواصفات والمميزات التي دفعت الكثيرين إلى شراء سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 وتقسيطها من شركه عبد اللطيف جميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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