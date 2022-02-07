الأسطورة المذهلة.. سيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سيارة تويوتا راف فور نتعرف عليه خلال ذلك، حيث تعد تلك النوعية من السيارات واحدة من السيارات القوية بمواصفاتها التي تنطبق عليها المعايير العالمية والقياسية والتي تعد من أهم ما تمتلك السيارة راف فور من مميزات، وتجهيزات، حيث تعتبر السيارة من السيارات التي تمتلك العديد من التجهيزات للرفاهية، مع الكثيرين من من الملحقات والكماليات، والتي تجعل رحلة القيادة للسيارة أكثر متعة مهما بلغت الطرق من درجة الوعورة، ومن خلال ما يأتي أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وتكلفة الشراء لها.

مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022

المواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة تويوتا راف فور 2022 نتحدث عنها بالتفصيل فيما يأتي إذ تعتبر السيارة ممتلكة لعدد من التجهيزات الأساسية والملحقات التي تيسر من قيادتها على الطرق الوعرة والمرور بأصعب المنعطفات وأهم مواصفات السيارة ما يأتي:

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا راف فور

مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022 من أهمها ما يأتي في النقاط القادمة:

السيارة بمحرك تصل السعة الخاصة به لألفين ونصف سي سي.

السيارة تمتلك الوزن ثلاثة آلاف وثلاثمئة وسبعين رطلا.

طول السيارة مائة واحد وثمانين بوصة.

عرض السيارة ثلاثة وسبعين بوصة.

التصميم الخارجي للسيارة قوي ومتين وبشكل ثماني الأضلاع.

الشبكة الخاصة بالتهوية متوفرة بالسيارة.

التجهيزات الخاصة بالسيارة

المصابيح الخاصة بنظام الإضاءة من نوع الليد.

العجلات بطول قاعدة كبيرة كي تكون سهلة في مرورها بالطرق الوعرة.

المصد المتواجد بالخلف بمقاس كبير، مع تواجد مخرجين للعادم.

المقاعد قد تم تبطينها بخام الجلد عالي الجودة.

المقصورة من الداخل تمتاز بقوة تجهيزاتها ومتانتها.

المقصورة من الداخل تمتاز بقوة تجهيزاتها ومتانتها. تتوفر الوسائد الهوائية لمنع الارتطام.

الفرامل من النوع المانع للانغلاق.

مميزات سيارة راف فور 2022

متوفر بالسيارة تكييف بالريموت كنترول.

منفذ يو إس بي متواجد بالسيارة.

متواجد مشغل سي دي.

يتواجد أيضا شاشة بمقاس ستة ونص بوصة.

سعر السيارة بالسوق المصري المحلية