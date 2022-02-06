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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة وكالة بأسعار تبدأ من 10 آلاف في أرخص عروض الأسبوع، توفرت للبيع في نجران جيب هيونداي موديل 2005 طراز سنتنيال ممشاها حقيقي 170 ألف كيلومتر فقط، المحرك بنزين وناقل الحركة عادي وهي بحالة الوكالة ولم تستخدم كثيراً، السعر المطلوب عشرة آلاف ريال حد نهائي. وتوفرت أيضاً للبيع بالرياض سيارة هيونداي i10 فئة جراند موديل 2015 ممشاها 180 ألف كيلو متر، محرك بنزين اقتصادي وعملي للغاية وناقل حركة أوتوماتيكي، السيارة مفحوصة ومجددة مستخدم واحد فقط من الوكالة ولكن البودي به بعض الخدوش الخفيفة. السعر المطلوب 17ألف و500 ريال قابل للتفاوض البسيط.

سيارات مستعملة وكالة للبيع بأسعار رخيصة

توفرت للبيع سيارة هوندا⁩ ⁨اكورد⁩ 2008⁩ ممشاها تخطى 470 ألف كيلو متر، السيارة استخدام شخصي مالك واحد منذ شرائها في 2008، ماكينة تم تغييرها منذ عام وهي تعمل بكفاءة بينما الجير شد بلد، السيارة مرشوشه بالكامل رش تجميلي بدون حوادث وبطن السياره مرشوش بالكامل ضد الصدأ، طقم إطارات جديدة واستمارة سارية لمدة عام وفحص جديد كما أن المكيف يعمل بكفاءة. الملاحظات: فتحة السقف لا تعمل وتحتاج إلى تصليح الدينامو، علبة دركسون السفلية تحتاج إلى تصليح. السعر المطلوب غير قابل للتفاوض 27000 ريال.

تتوفر للبيع بمدينة الجوف سيارة هيونداي مستعملة طراز سوناتا 2016 ممشاها 105 ألف كيلو متر، ماكينة ديزل 4 سلندر حجمها 2.4 لتر والجير أوتوماتيك ولا يوجد بها ملاحظات باستثناء تغيير باب فقط. تتميز بفتحة سقف بانوراما، نظام توفير الوقود، إمكانية التشغيل عن طريق البصمه، إمكانية الدخول الذكي. تتميز السيارة أيضاً بخاصية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات، البلوتوث والوسائط، إضاءات ليد بالكامل وكشافات ضباب، خاصية تسخين مقاعد ومكيف خلفي، حساسات وكاميرا خلفية. وصل أعلى سوم إلى 58 ألف ريال.

عروض بيع سيارات مستعملة

تتوفر للبيع بمدينة القصيم سيارة هيونداي سنتافي ديزل 2016 بدون دبل ممشاها 84 ألف كيلو متر، ماكينة 6 سلندر حجمها 3.3 لتر والجير أوتوماتيك والبوي وكالة عدا رش قطعة واحدة فقط ، السيارة وارد كوريا وبها لوحات سعودية جاهزة للنقل. تتميز بشاشة Navigation وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، خاصية تسخين وتبريد المراتب، حساسات أمامية وخلفية بالاضافة إلى كاميرا خلفية، إضاءات ليد بالكامل وتحكم دركسيون في مثبت السرعة والوسائط. وصل أعلى سوم إلى 65 ألف ريال والسعر المطلوب 68 ألف ريال.