جوهرة هيونداي..ارخص سيارة شبابية أنيقة “سيارة كاسبر” بمواصفات وامكانيات عصرية جبارة في الاسواق

سيارة شبابية أنيقة واحدة من السيارات المعلن عنها في الفترة الحالية وتم صناعتها بالعديد من التقنيات المختلفة التي تجعلها واحدة من السيارات الأفضل على الإطلاق، وهذا بالإضافة إلى أنها مطورة بجميع التقنيات المختلفة التي تتميز بأنها مستهلكة بكمية بسيطة من الوقود أثناء القيادة، وقد تتميز بأنها الأفضل على الإطلاق من حيث التصميم الخارجي المميز والتصميم الداخلي الأنيق حيث اللمبات والمصابيح الأمامية والموجودة في الجوانب التي تجعل السيارة متوفرة بإضاءة مميزة للغاية في الاليل والنهار وفي جميع الظروف المتوفرة من الطقس.

الشكل الخارجي لسيارة هيونداي Casper Van الجديدة

تتوفر السيارة بالشكل المميز والأنيق والرائع من الخارج والداخل ، حيث أن السيارة متوفرة بالمقاييس والمواصفات التالية التي تتمثل في التالي:

تتوفر السيارة بهيكل كروس أوفر مميز وأنيق متواجدة في الأسواق بطول ثلاث أمتار و59 سم.

وهذا بالإضافة إلى الإضاءة المميزة التي تتواجد في السيارة من الجوانب والجهة الأمامية التي تجعلها تتميز بالإضاءة الأنيقة في الليل والنهار وفي كافة الظروف.

كما أنها مطورة للغاية حيث تحتوي على أحدث الأنظمة المختلفة منها أنظمة التدفئة والنظام الخصا بتبريد المقاعد.

وهذا بالإضافة إلى الواجهة المميزة الموجودة في القيادة والشاشة التي تعمل بتقنية اللمس القادرة على الاتصال بشكل لاسليكي.

وهذا بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على شاشة تعمل كلوحة عدادات رقمية تضم كافة التفاصيل الخاصة بالقيادة الممتعة والمميزة

التصميم الداخلي لسيارة Casper Van