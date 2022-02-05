أحدث التقنيات بجودة عالية ..سعر و مواصفات سيارة شانجان CS85 في السعودية والدول العربية

أحدث التقنيات بجودة عالية تشانجان CS85 هي سيارة سيدان تمنحك القوة المطلقة على حياتك الرياضية متعددة الاستخدامات رياضية وأنيقة تعكس قوة السيارة وتميزها على الطريق، وإنها مجهزة بأحدث التقنيات ومستوى عالٍ من الفخامة ومصممة للمستقبل ومتكيفة مع مجتمع اليوم ولمسات تصميم فاخرة لجعلها واحدة من أفضل السيارات العائلية، وأحزمة أمان لجميع الركاب وكما أن لديها نظام منع تشغيل المحرك وأجهزة استشعار لوقوف السيارات وميزات أمان من الدرجة الأولى إنها ليست سيارتك النموذجية ولهذا جعلوها أفضل مع ميزات التكنولوجيا العالية لجعل الحياة أسهل، وتضيف سيارة Changan CS85 مظهرًا لامعًا فريدًا بألوان مثل الأبيض والأحمروالأزرق والرمادي فضلًا عن البني الداكن وتحتوي السيارة على عدد محدد من المقاعد الجلدية عالية الجودة التي تتسع لخمسة أشخاص، ونستعرض لكم من موقع ثقفني أحدث التقنيات بجودة عالية سيارة شانجان CS85 في السعودية والدول العربية

مواصفات سيارة شانجان CS85

أحدث التقنيات بجودة عالية يعمل محرك تشانجان CS85 بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر ينتج 233 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة و 360 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3500 دورة في الدقيقة ، مما يسمح لها بالانتقال من 0 إلى 100 كم / ساعة في 7.5 ثانية.

تم تجهيز المحرك بعلبة تروس Aisin كهربائية بالكامل بثماني سرعات مما يسمح بتغييرات السرعة الديناميكية والمثالية التي تسمح بالقيادة السلسة على مجموعة متنوعة من الطرق فضلاً عن نظام الفرامل المتوازن إلكترونيًا تحافظ بورش على ثبات السيارة من خلال نظام تعليق رائع يعمل على تحسين راحة المقصورة مع تضمين ميزات الأمان وتقنيات مساعدة القيادة النشطة

منظم التحكم في السرعة التكيف و وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائر و المصابيح الأمامية الآلية

نظام مراقبة زوايا الموت و AEB 360 كاميرا بانورامية إصدار تلقائي للطوارئ

المساعدة الأوتوماتيكية لركن السيارة و يسمح جهاز التحكم عن بعد بالتمركز عن بعد و أنظمة LDQ و LCA و نظام القيادة المساعد

نظام يحذر الناس عندما يكونون على وشك مغادرة الطريق و نظام تحذير الاصطدام الأمامي و نظام للمساعدة في بدء تشغيل نظام ساحلي لمراقبة الضغط الجوي

أحدث التقنيات بجودة عالية بمميزات تشانجان cs85

تقدم Changan CS85 مجموعة من الإكسسوارات المطلية بالكروم بأسلوب معاصر. داخل السيارة توجد فراشة عليها شارة Changan في المنتصف. هناك نوافذ كهربائية وقابلة للانعكاس. هناك أيضًا مصابيح LED خلفية ومصابيح أمامية على السيارة. لديه عدد معين من المصابيح الأمامية أمامه وخلفه.

سعر سيارة شانجان cs85 في السعودية

سيارة شانجان CS85 2021 بموديل يبلغ سعره 95 ألف ريال والتي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وتأتي بضمان 150 ألف كيلومتر أو 5 سنوات.