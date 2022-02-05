نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور والمواصفات تويوتا كامري 2022 الجديدة كليا بعد الأعلان عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا كامري من أفضل السيارات السيدان التي تم إنتاجها من خلال تويوتا اليابانية، حيث تقوم بتقديم العديد من الموديلات كل عام التي تمتاز بالجودة العالية، والتحديثات الرائعة مع توافر الكثير من عوامل الأمان والسلامة والتصميم الجذاب المميز وتأتئ السيارة من عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا الأسم الغني عن التعريف في عالم السيارات والتي تمتاز بسيارات أعتمادية قليلة الأعطال والمشاكل وتتمتع بشبكة موزعين كبيرة في المملكة العربية السعودية والدول العربية ويأتي أشهرهم عبد اللطيف جميل الوكيل المعتمد داخل المملكة العربية السعودية ومجموعة الفطيم الوكيل المعتمد في دولة الأمارات العربية ونتعرف الأن علي مواصفات تويوتا كامري 2022 الجديدة كليا.

مواصفات تويوتا كامري

حيث تمتاز تويوتا كامري بالمواصفات التالية:

المحرك تمتلك تويوتا كامري محركات مختلفة السعة مع اختلاف قوة كل محرك.

ناقل الحركة بعض فئات السيارة تأتي بناقل حركة أتوماتيكي مزود ب ٨ سرعات AB بينما البعض الآخر مزود بخاصية CVT.

عوامل الأمان الأساسية بالسيارة

نظام الفرامل ABS

هو نظام مطور من أنظمة التوقف الحديثة التي تجعل السيارة لا تقوم بالزحف عندما يقوم السائق بالضغط بقوة على دواسة الفرامل.

يقوم نظام ABS بالضغط على تيل الفرامل، وذلك لمسك الأقراص بشكل دقيق، ومريح حتى لا تقف السيارة بشكل مفاجئ فتنقلب.

توزيع اليكتروني للفرامل EBD

هذا النظام الإلكتروني أصبح يضاف الى جميع السيارات الحديثة حيث يضيف هذا النظام نسبة ثبات، واتزان أكثر للسيارة مهما كانت حمولتها.

تطبيق ضغط كبح متفاوت على إطارات السيارة لتمكين الوقوف دون فقدان السيارة للاتزان بأي شكل.

يعمل على توزيع قوة الفرامل بين الخلف، والإمام بحيث لا تزيد قوة الفرامل الامامية، والخلفية عن بعضها، ويحدث انقلاب.

مساعد الفرامل BA

هو نظام متوفر منذ فترة بالسيارات الحديثة، ويعرف باسم BRAKE ASSISTANT الذى يجعل السيارة أقصي قوة كبح لحظة الضغط على إطارات السيارة.

يقوم هذا النظام عن طريق التحكم بالكمبيوتر الخاص بالسيارة حيث يقوم لمراقبة، ودراسة وضع السيارة، و سرعتها جيدًا حتى

يقلل من نسب الحوادث.

أربع أكياس هوائية

حيث تقوم الوسائد بالفتح مباشرة في حالة الاصطدام، وهي عبارة عن وسائد هوائية لحماية وجه السائق،

والراكب الأمامي من الاصطدام بتقنية SRS الجديدة للراكب، والسائق.

كما يوجد ستائر هواء جانبية تمتد بطول السيارة للمقاعد الأمامية، والخلفية، وبالنسبة للفئة الأولي، والثانية تأتي بعدد ٢ وسادة هوائية فقط.

نظام التحكم في السيارة VSC يوجد أثناء الانعطاف، ويتميز هذا النظام بالتحكم التام في ثبات المركبة VSC حيث يعمل على تخفيف الانزلاق الجانبي الزائد العجلات.

تنبيه حركة العودة إلى الخلف