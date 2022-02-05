الاسطورة الكورية.. سيارة كيا نيرو 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وفخمة واسعار خيالية وجبارة

الاسطورة الكورية.. سيارة كيا نيرو 2022 في السعودية ، هي من أحد إصدارات الشركة الكورية كيا لصناعة أحدث السيارات والتي تندرج تحت فئة الأوفر التيتم تحديثها، وتعتمد السيارة في التصميم على المحرك الأكثر صلابة وقوة بجانب التكنولوجيا الحديثة التي تم تغييرها في بداية إصدارها في العام 2016، وقد اكتسبت السيارة شهرة كبيرة جداً بعالم السيارات بعد أن تم الكشف عنها ورصدت الكثير من إعلانات الترويج للسيارة في السويد لأول مرة بإنتاج ثلاث فئات متنوعة، وتميزت الفئة الأخيرة منها بوجود عجلات كبيرة وطويلة.

الاسطورة الكورية.. سيارة كيا نيرو 2022 في السعودية

تم إصدار سيارة كيا نيرو 2022 بأكثر من إصدار وجميعها يمتلك مجموعة مذهلة من المواصفات والمميزات تتلخص في التالي:

تبلغ سعة محرك السيارة 1.6 لتر بقوة 139 حصان.

4 سلندر وقوة عزم الدوران تصل إلى 147 نيوتن متر.

السيارة تكون من نوع الدفع/ الجر مع ناقل حركة أوتوماتيك.

تبلغ سعة خزان وقود السيارة 45 لتر بينما تكون السرعة القصوى لها 172 كم/ ساعة.

تعتبر من السيارات الاقتصادية من ناحية الوقود فقد تستهلك 1.3 لتر/100كم وتستخدم هجين تسارع السيارة من نقطة الكون حتى 100 كم/ ساعة 10.8 ثانية.

أما بالنسبة إلى قياسات السيارة فقد يصل طولها 4.335 متر بينما يكون عرضها 1.805 متر، وبالنسبة إلى قاعدة العجلات 2.700 متر ومساحة صندوق السيارة 421 لتر.

تمتلك السيارة العديد من مزايا السلامة والأمان يوجد بها إنذار مانع السرقة بجانب نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

تحتوي السيارة على كاميرا خلفية وعجلة احتياطية وكاميرا محيطة.

تمتلك السيارة أحزمة أمان أمامي فقط مع أجهزة استشعار الاصطفاف الأمامي والخلفي.

تضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية بتقنية الليد، بالإضافة إلى نوافذ تعمل بالكهرباء ومزيل الضباب للنافذة الخلفية.

متوفر بالسيارة راديو ومشغل سي دي بالإضافة إلى منفذ يو إس بي وإي يو إكس.

تتمتع السيارة بمقاعد مريحة جداً تتسع إلى أكثر من فرد.

اسعار سيارة كيا نيرو 2022 في السعودية

تقوم الشركة المنتجة لسيارة كيا نيرو بإصدار أكثر من نسخة وكلاً منها لها سعرها الخاص بها وقد يبدأ سعر السيارة في المملكة العربية السعودية من 110.500 ريال سعودي، وكما سبق وذكرنا أن اختلاف السعر يكون على حسب موديل وفئة السيارة.