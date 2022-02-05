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أقوي و ارخص عروض التقسيط..بدون مقدم لمدة 5 سنوات عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل وأحدث مواصفات ومميزات السيارة الخيالية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي و ارخص عروض التقسيط..بدون مقدم لمدة 5 سنوات عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل وأحدث مواصفات ومميزات السيارة الخيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي و ارخص عروض التقسيط..بدون مقدم لمدة 5 سنوات عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل وأحدث مواصفات ومميزات السيارة الخيالية - ثقفني

.عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف، تقدم شركة عبد اللطيف جميل أقوى عروض التقسيط على السيارات من أهمها سيارة سوزوكي فيتارا وذلك بتوفير العديد من الإمكانيات والتقنيات الحديثة في عالم السيارات وذلك بمبلغ شهري يبدأ من 1300  ريال سعودي وذلك لأن هذه السيارة يسعى إلى اقتنائها العديد من المستخدمين داخل المملكة العربية السعودية لأنها تمتلك مواصفات ومواد عالية الجودة استخدمت في صناعتها.

تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف

سيارة سوزوكي فيتارا 2022

  • قامت شركة عبد اللطيف جميل بالإعلان عن أقوى العروض للسيارات منها سيارة سوزوكي فيتارا لعام 2022.
  • بمبلغ شهري يبدأ من 1300  ريال سعودي ، وذلك خلال مدة 5  سنوات.
  • تأتي المقدمة للسيارة بمبلغ يقدر ب 15.732  ريال سعودي والجزء الأخير لهذه السيارة يصل إلى 27.137  ريال سعودي.
  • وتصل قيمة الفائدة السنوية إلى 21%  والقيمة المالية للضريبة المضافة تصل إلى 14.049  ريال سعودي.

سيارة سوزوكي فيتارا 2022

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

  • أن هذه السيارة تتميز بوجود نظام الدفع الرباعي للعجلات والهيكل الخارجي للسيارة مصنوع بتصميم عالي الجودة وفي نفس الوقت بشكل جمالي لافت للنظر.
  • أن هذه السيارة تمتلك محرك قوي يصل إلى 120  حصان ودرجة دوران تصل إلى 56  نيوتن/متر.
  • وهذه السيارة تتميز بوجود كاميرا تكشف كل جوانب السيارة وذلك بزاوية 360  درجة .
  • مع وجود ميزة نظام الأندرويد والأبل التي تستخدم في الهواتف الحديثة.

سيارة سوزوكي فيتارا 2022

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

  • أن هذه السيارة تتميز بالعديد من التقنيات الحديثة وهي كالآتي:
  • تتميز هذه السيارة بوجود تقنية الايموبليزر للمحافظة على السيارة من السرقة مع وجود العديد من أنظمة التقنية منها يو أس بي وآبل كار.
  • بالإضافة إلى وجود نظام لحساب الحمل والولادة بالتاريخ الهجري والميلادي داخل السيارة.
  • تتميز هذه السيارة بوجود أزرار لإدارة السيارة وإمكانيه تشغيل أو إيقاف المحركات الخاصة بالسيارة مع أمكانية التحكم في الفرامل بشكل أوتوماتيكي .
  • والتحكم في ضغط الإطارات.
  • لكن هذه السيارة تعاني من بعض العوامل السلبية منها مساحة المقاعد الوسطى للسيارة غير متسعة للأفراد البالغين وعند الاحتياج.
  • لتصليح هذه السيارة فأنها لا يتوفر لها قطع غيار وتأتي بعض فئاتها غير مشتملة على خاصية الدفع الرباعي  للعجلات.
  • تأتي أسعارها مرتفعة بالنسبة للسيارات المشابهة لها.
  • توجد لهذه السيارة موديلين أساسين وتم صناعتها في دولة المجر وتتميز هذه السيارة بتقنيات حديثة في لوحة العدادات ليتم صناعتها باللون الفضي.
  • تتميز بوجود عجلات رياضة بمقاس 17  بوصة بالإضافة إلى وجود سقف بانورامي.

أسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022

  •  وتأتي أسعار هذه السيارة في سوق السيارات الإماراتي بمبلغ 64.900  درهم سعودي  و 67.200  ريال سعودي.
  •  وتأتي سعرها في مصر بمبلغ 349.000  جنية مصري وذلك للشكل الأول منها والشكل الثاني يأتي بسعر 365.000  جنيه مصري.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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