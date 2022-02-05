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ب800 ريال سعودي أرخص عروض سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بدون مقدم بمدة 5 سنوات عبد اللطيف جميل ومواصفات ومميزات جبارة للسيارة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب800 ريال سعودي أرخص عروض سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بدون مقدم بمدة 5 سنوات عبد اللطيف جميل ومواصفات ومميزات جبارة للسيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب800 ريال سعودي أرخص عروض سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بدون مقدم بمدة 5 سنوات عبد اللطيف جميل ومواصفات ومميزات جبارة للسيارة - ثقفني

ب800 ريال سعودي أرخص عروض سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بدون مقدم بمدة 5 سنوات، قامت شركة عبد اللطيف جميل بالإعلان عن أقوى عروض التقسيط للسيارات لفترة تصل إلى 5  سنوات على سيارة سوزوكي فتيارا 2022  حيث ترجع هذه السيارة إلى فئة السيارات اليابانية التي تحمل التصميم الرياضي التابع لفئة suv  مع توفير العديد من المميزات الحصرية للمستخدمين التي مكنت هذه السيارة من المنافسة مع العديد من السيارات الأخري، وفي مقالنا اليوم نتعرف على هذا السيارة بالتفصيل مع بيان بأسعارها الحقيقية والتي جاءت في متناول الجميع.

سيارة سوزوكي فيتارا 2021

أرخص عروض سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بدون مقدم

عروض سيارة سوزوكي فيتارا 2021

  • لقد قامت شركة عبد اللطيف جميل بالإعلان عن النظام الجديد لتقسيط سيارة سوزوكي فيتارا والذي يتمثل في الآتي:
  • ميزة تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا تصل إلى 60  شهرا والمبلغ الشهري الذي يدفع شهريا ليصل إلى 800  ريال سعودي.
  •  وأول مبلغ يدفع كمقدم للسيارة هو 38.242  ريال سعودي والمبلغ الأخير الذي يدفع للسيارة هو 29.010  ريال سعودي.
  •  ويأتي سعر السيارة في عالم السيارات السعودية في مبلغ يقدر ب 72.077  ريال سعودي.

سيارة سوزوكي فيتارا 2021

مميزات وامكانيات سيارة سوزوكي فيتارا 2021

  • يبلغ طول السيارة 4  أمتار و 42  سم وعرض السيارة متر واحد و 82  سم ويصل ارتفاع السيارة إلى متر و 71  سم.
  • وذلك بدرجة دوران تصل إلى 156 نيوتن/متر ويصل اتساع موتور السيارة إلى 1600  سي سي بمعدل 1.6  لتر.
  • مع ناقل أوتوماتيكي يحتوي على 6  سرعات.
  •  وتصل قوة الموتور إلى 1200  حصان الذي يحتوي على 16  صبابة وأعلى سرعة.
  • تستطيع السيارة تحقيقها هي 1800  متر لكل ساعة.
  • تستهلك سيارة سوزوكي فيتارا 5.5  لتر لكل  100  كيلو متر وأقصى سرعة للسيارة من درجة صفر إلى 100  كيلو متر في خلال 13  ثانية .
  • ويصل طول قاعدة عجلات السيارة 2  متر و 5  سم.
  • تتميز سيارة سوزوكي فيتارا  بوجود نظام للفرامل التي تحول دون الانغلاق وميزة كشف النقطة العمياء .
  • وتتميز بوجود شاشة عرض تصل إلى  4.2  بوصة.
  •  مع وجود نظام التنبيه عند الدخول في طريق غير معروف وميزة الدخول الذكي للسيارة مع وجود عدد من الوسائد الهوائية .
  • التي تحمي من حدوث الاصطدامات مع السيارات الأخري.

سيارة سوزوكي فيتارا 2021

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021

  • تشتمل هذه السيارة على العديد من نظم الأمان منها الوسائد الهوائية مع وجود نظام يحول دون الهجوم على السيارة أو سرقته .
  • مع وجود مقصورة داخلية تتميز بوجود مكيف هواء ومقاعد للسيارة تتكون من الجلد المتميز وتوجد بالسيارة وصلة usb  وتقنية Apple car

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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