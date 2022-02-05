ب800 ريال سعودي أرخص عروض سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بدون مقدم بمدة 5 سنوات عبد اللطيف جميل ومواصفات ومميزات جبارة للسيارة

ب800 ريال سعودي أرخص عروض سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بدون مقدم بمدة 5 سنوات، قامت شركة عبد اللطيف جميل بالإعلان عن أقوى عروض التقسيط للسيارات لفترة تصل إلى 5 سنوات على سيارة سوزوكي فتيارا 2022 حيث ترجع هذه السيارة إلى فئة السيارات اليابانية التي تحمل التصميم الرياضي التابع لفئة suv مع توفير العديد من المميزات الحصرية للمستخدمين التي مكنت هذه السيارة من المنافسة مع العديد من السيارات الأخري، وفي مقالنا اليوم نتعرف على هذا السيارة بالتفصيل مع بيان بأسعارها الحقيقية والتي جاءت في متناول الجميع.

أرخص عروض سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بدون مقدم

لقد قامت شركة عبد اللطيف جميل بالإعلان عن النظام الجديد لتقسيط سيارة سوزوكي فيتارا والذي يتمثل في الآتي:

والذي يتمثل في الآتي: ميزة تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا تصل إلى 60 شهرا والمبلغ الشهري الذي يدفع شهريا ليصل إلى 800 ريال سعودي.

تصل إلى 60 شهرا والمبلغ الشهري الذي يدفع شهريا ليصل إلى 800 ريال سعودي. وأول مبلغ يدفع كمقدم للسيارة هو 38.242 ريال سعودي والمبلغ الأخير الذي يدفع للسيارة هو 29.010 ريال سعودي.

ويأتي سعر السيارة في عالم السيارات السعودية في مبلغ يقدر ب 72.077 ريال سعودي.

مميزات وامكانيات سيارة سوزوكي فيتارا 2021

يبلغ طول السيارة 4 أمتار و 42 سم وعرض السيارة متر واحد و 82 سم ويصل ارتفاع السيارة إلى متر و 71 سم.

وذلك بدرجة دوران تصل إلى 156 نيوتن/متر ويصل اتساع موتور السيارة إلى 1600 سي سي بمعدل 1.6 لتر.

مع ناقل أوتوماتيكي يحتوي على 6 سرعات.

وتصل قوة الموتور إلى 1200 حصان الذي يحتوي على 16 صبابة وأعلى سرعة.

تستطيع السيارة تحقيقها هي 1800 متر لكل ساعة.

تستهلك سيارة سوزوكي فيتارا 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر وأقصى سرعة للسيارة من درجة صفر إلى 100 كيلو متر في خلال 13 ثانية .

5.5 لتر لكل 100 كيلو متر وأقصى سرعة للسيارة من درجة صفر إلى 100 كيلو متر في خلال 13 ثانية . ويصل طول قاعدة عجلات السيارة 2 متر و 5 سم.

تتميز سيارة سوزوكي فيتارا بوجود نظام للفرامل التي تحول دون الانغلاق وميزة كشف النقطة العمياء .

بوجود نظام للفرامل التي تحول دون الانغلاق وميزة كشف النقطة العمياء . وتتميز بوجود شاشة عرض تصل إلى 4.2 بوصة.

مع وجود نظام التنبيه عند الدخول في طريق غير معروف وميزة الدخول الذكي للسيارة مع وجود عدد من الوسائد الهوائية .

التي تحمي من حدوث الاصطدامات مع السيارات الأخري.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021