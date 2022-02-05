الووحش وصل.. أقوي سيارة كهربائية حديثة موديل 2022 بمواصفات جبارة في الاسواق

الووحش وصل.. أقوي سيارة كهربائية حديثة موديل 2022 الكثير من المواطنين في السعودية يبحثون عن الأسعار الخاصة بالسيارات الكهربائية في المملكة وعن أفضل العلامات التجارية للسيارات الكهربائية التي تعمل على تحقيق التوازن في المحافظة على البيئة من التلوث التي تتعرض له، ولهذا فقد نقوم بتوضيح كافة التفاصيل التي تتعلق بموضوع أسعار السيارات الكهربائية في المملكة بالتفصيل، حيث أن السيارة الكهربائية اصبح لها مكانة كبيرة في المجتمعات وأصبحت منتشرة بقدر كبير نظرا إلى أنها مناسبة لحماية البيضة بالإضافة إلى أنها متوفرة بأسعار منخفضة للغاية عن السيارات العادية.

سيارة جاكور الكهربائية I Pace

سيارة I PACE من السيارات الأشهر على الإطلاق في السوق السعودي من حيث الإمكانيات ومن حيث السعر وغيرها من المميزات التي توفرها السيارة.

فهي واحدة من السيارات التي تتوفر بسعر تسعة عشر آلاف وسبعمائة وتسعة وأربعون دولار، وقد يكون من الممكن العمل على تقسيطها على مدة خمس سنوات متتالية.

تتميز بأنها تعمل بتقنية الشاحن اللاسيلكي.

كما أنها تحتوي على ناقل حركة يضم 8 سرعات مختلفة.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على مصابيح ليد يتم تركيبها في السيارة من الخارج.

تتمزي السيارة بأنها مزودة بشاشة تعمل بتقنية اللمس.

تتميز السيارة بأنها متوفرة بأفضل الأسعار المناسبة للعملاء مقارنة بغيرها من السيارات المتوفرة بنفس شكل الاس يو في

سيارة F PACE سيارة كهربائية