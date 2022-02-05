“السيارة الفاخرة Genesis” سعر ومواصفات سيارة جينيسيس 2022 في السعودية

سيارة جينيسيس من أكثر السيارات التي يبحث عنها عشاق السيارات عبر الإنترنت، حيث تعد شركة جينيسيس هي من أكثر شركات السيارات التي حققت نجاحا كبيراً في المملكة العربية السعودية، فهي تمتلك سيارات بمواصفات وإمكانيات عالية، وصممت باحترافية شديدة جعلتها تنافس كافة الشركات العالمية الأخري، لذلك فإن سيارات جينيسيس هي حلم كل شخص يريد شراء سيارة جديدة، حيث أنها تنافس جميع السيارات الحديثة التي طرحتها بعض الشركات العالمية مثل مرسيدس جي ال سي.

مواصفات سيارة جينيسيس 2022

تتميز سيارة جينيسيس 2022 بالكثير من المواصفات الحديثة، التي جعلتها أحد أهم السيارات الموجودة عالمياً، واشتهرت كثيراً في المملكة العربية السعودية، وأصبح يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص بالسعودية ليقوموا بمعرفة كافة مواصفات سيارة جينيسيس 2022 وأسعارها، حيث أنها تعد بمثابة فرصة كبيرة لأي شخص يريد شراء سيارة جينيسيس لأن بها مميزات وإمكانيات تكنولوجيا حديثة، وتتوفر السيارة بأكثر من محرك، ومنها:

الأول: يتكون من ٤ أسطوانات سعتها ٢.٥ لتر، قوة ٣٠٠ حصان و ٤٢٢ نيوتن/ متر.

الثاني: يتكون من ٦ أسطوانات، سعتها ٣.٥ لتر، وبها شاحن تيربو مزدوج، يقوم بتوليد قوة قدرها ٣٧٥ حصان، ٣٥٠ نيوتن/ متر.

يوجد بالسيارة مقصورة ضخمة مزودة بتطعيمات الكروم، وبها أجهزة قياس رقمية، وشاشة كبيرة، ويمكنك التحكم في التكيف الداخلي للسياراة من خلال أزرار موجودة في لوحة القيادة.

تزود السيارة بنظام FCA لتفادي الاصطدام الامامي، وأيضا مزودة بنظام HDA التي يعمل علي توجيه القائد علي الطرق، ويوجد نظام مراقبة تعمل علي تركيز السائق.

يوجد جهاز إنذار يوجه السائق في حالة خروجه عن المسار.

تحتوي السيارة علي مصابيح ليد تعمل اوتوماتيك، ويوجد مرايا كهربائية مطلية بالكروم.

يوجد كاميرا تعمل ب٣٦٠ درجة وذلك لمراقبة تحركات السيارة من جميع الزوايا المختلفة.

تحتوي علي صندوق حجمه ١٠.٥ قدم مكعب، ويمكن طي المقاعد الخلفية للحصول علي مساحة أكبر، وغطاء الصندوق يعمل كهربائيا.

تحتوي علي نظام أمني وكاميرا مراقبة ومصابيح أمامية عالية الإضاءة، لتجنب حدوث حوداث الطرق.

سعر سيارة جينيسيس ٢٠٢٢ في السعودية

تختلف أسعار سيارات جينيسيس 2022 باختلاف مواصفاتها ونوع المحرك الموجود بها، حيث يبلغ سعر سيارة جينيسيس G70 مع وجود محرك ٤ سلندر حوالي ٤٠.٥٣٣ دولار، وفي المملكة العربية السعودية يبلغ سعرها ١٥٢ الف ريال.

يبلغ سعر سيارة جينيسيس G70 بوجود محرك V6 حوالي ٤٦.١٣٣ دولار، وفي السعودية يبلغ سعرها ١٧٣الف ريال