يا حلاوة الياباني.. تويوتا راف فور 2022 وحش الطرق الواعرة بثوبها الجديد ومواصفاتها الخرافية

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022 الجديدة كليًا والتي تتميز بعدة مواصفات اختلفت فيها عن الكثير من سيارات تويوتا اليابانية والتي جعلت السيارة تتفوق على مثيلاتها سواء من نفس الجيل أو من نفس الفئة السعرية، والجيل الحالي من السيارة مزود بعدة تقنيات مختلفة وإمكانيات متطورة ومزجت السيارة بين الراحة والمتعة والتطور والكلاسيكية، وهي من أفضل سيارات السيدان رباعية الدفع الرياضية متعددة المهام.

أهم مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022

قوة موتور السيارة تبلغ 203 حصان ومساحة شحن السيارة تبلغ 37.6 قدم مكعب.

سعة موتور السيارة 2500 سي سي (2.5 لتر) ومكونة من أربع أسطوانات.

أيضا خاصية الاتصال بالواي فاي وشاشة عرض الوسائط مقاسها سبعة بوصة.

يقوم بتدعيم خاصية الأندرويد أوتو وخاصية أبل كار بلاي الخاصة بالهواتف الذكية الحديثة.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثمان نقلات.

بينما نظام مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة وكشف النقط العمياء.

تحذير السائق عند استشعار الخطر وعند الخروج عن المسار.

بينما السيارة مزودة بوسائد هوائية من جميع الجوانب لحماية الركاب عند الخطر.

خاصية تثبيت المقاعد لحماية الأطفال والتثبيت الإلكتروني.

الشاشة الخاصة بعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها 8 بوصة.

بينما النظام الصوتي مكون من 6 سماعات صوتية والنظام الصوتي من النوع JBL.

الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ونقطة اتصال بالواي فاي.

بينما مقاس جنوط عجلات السيارة المصنوعة من الألومنيوم يبلغ 18 بوصة.

مقاعد السيارة الأمامية مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد المتطورة.

الألوان المتوفرة من السيارة

الأبيض.

الأزرق السماوي.

الأحمر.

الفضي.

الأسود اللامع.

مميزات سيارة تويوتا راف موديل 2022

النظام الخاص بمعلومات السيارة سهل وسريع الاستجابة.

مزودة بأفضل وسائل التكنولوجيا المتطورة ووسائل الأمان والحماية.

بينما حجم صندوق شحن السيارة كبير ومناسب.

تتميز بموثوقية عالية لأنها منتج ياباني.

أيضا عملية إعادة بيعها سهلة لكثرة انتشارها.

عيوب سيارة تويوتا راف موديل 2022

مقاعد السيارة غير مريحة تمامًا وخاصة عند الذهاب في رحلات طويلة.

بينما سعر السيارة أكثر من المتوسط وخاصة المنافسين.

الفئات الأعلى تجهيزًا من السيارة سعرها غالي إلى حد كبير.

أسعار سيارة تويوتا راف 4 في الأسواق السعودية

تتراوح أسعار السيارة في سوق السيارات السعودية بين 91 ألف و770 ريال سعودي و131 ألف و100 ريال سعودي بحسب فئة ونوع السيارة.