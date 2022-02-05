“وحش السيارات العالية” سيارة بي أم دبليو X2 في مصر 2022 وأهم مميزاتها وما يجعلها مميزة عن منافسيها

تعد سيارة بي أم دبليو X2 من سيارات الدفع الرباعي الجيدة، والتي تمتلك محرك حركة قوى، وتعد تلك السيارة واحدة من السيارات الفاخرة، والتي تحتوي على معالج رائع، وتحصل على تصنيفات إقتصادية في استهلاك الوقود، ومع ذلك تحصل تلك السيارة على تصنيفات إقتصادية من حيث استهلاك الوقود، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

سيارة بي أم دبليو X2 في مصر 2022

تبدو المقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة جيدة، وتمتاز بالكثير من المواد التي لها ملمس ناعم ومميزات تقنية بديهية، والمقاعد الأمامية الداعمة، والتي هي مريحة أيضًا، ولكن هناك شيء واحد يجب أن نلاحظه بالرغم من أنه لا يوجد الكثير من الشكاوي بخصوص المقصورة الخاصة X2، ولكن بعض المنافسين أكثر فخامة، ويطلبون الكثير من المميزات، وهنالك الكثير من الأسباب التي تجعلك تعجب بسيارة X2، وإن يجب أن يكون الاعتبار الأول لأي شخص يريد سيارة كورس أوفر فاخرة صغيرة الممتعة الخاصة بالقيادة مع ذلك، وقد يرغب الكثير من أولئك الذين يبحثون عن قمة الفخامة في الذهاب إلى اتجاه أخر حيث تكلفة سيارة بي أم دبليو X2 أكثر قليلاً من المنافسين، وهذا لأنها ليست أفضل قيمة في فئتها.

سيارة بي أم دبليو X2 من الداخل تتسع إلى خمس أفراد، وتأتي المقاعد الأمامية واسعة ومريحة وداعمة بينما تأتي المقاعد الخلفية ضيقة نسبيًا، وذلك ليس بغريب عن تلك الفئة من السيارات، والتي تكون مساحة الأرجل فيها مناسبة، ولكن المساحة الخاصة بالرأس ضيقة للأشخاص الأطول، وتعتبر جودة سيارة بي أم دبليو X2 من الداخل ليس مبهرًا، ولكن من الضروري أن يكون هناك تصميم داخلي لسيارة الدفع الرباعي الفاخرة مع تصميم أنيق وتشكيل رائع من المواد الراقية، وتتماشى سعة الحمولة في سيارة بي أم دبليو X2 مع قدرة العديد من المنافسين، وذلك حيث تمنحك السيارة مساحة من الأمتعة تقدر 21.6 قدم مكعب، و مساحة 50.1 قدم مكعب مع طي المقاعد الخلفية.

معلومات وترفيه سيارة بي أم دبليو X2

تتمثل معلومات وترفيه سيارة بي أم دبليو X2 في النقاط التالية: