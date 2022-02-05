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عمر شويل - جدة 31 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في المملكة العربية السعودية بمواصفات ومميزات فوق الرائعة - ثقفني
31 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، هناك العديد من السيارات التي اشتهرت في السوق السعودي برخص ثمنها وأدائها الجيد مما دفع الكثير من الناس إلى شرائها خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات في الوقت الراهن، حيث يبدأ سعر أرخص السيارات من 30 ألف ريال سعودي ويرتفع ذلك السعر حسب أمكانيات السيارة ومواصفاتها و المميزات التي تتمتع بها وإليكم قائمة بأهم تلك السيارات ومواصفاتها وأسعارها.
31 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات
سيارة جيلي بين رأي 2021
- تعد سيارة جيلي بين رأي من السيارات الرياضية التي تتميز بالفخامة في مظهرها وجوده أدائها حيث لاقت أقبال الكثير من السعوديين على شرائها لما تتمتع به من مميزات كبيرة بالرغم من سعرها الاقتصادي.
- تحتوي على محرك تبلغ قوته 163 حصان وهو مكون من ثلاث أسطوانات وتصل سعته إلى 1 لتر.
- كما يقدر عزم دوران السيارة ب 215 نيوتن لكل متر وتستهلك السيارة وقودا بمعدل لتر واحد لقطع مسافة قدرها 20.9 كيلو متر.
- يبدأ سعر سيارة جيلي بين رأي 2021 في السوق السعودي من 53.900 ريال سعودي.
سيارة نيسان صني 2021
- تقع سيارة نيسان صني 2021 ضمن فئات سيارات السيدان وتتميز بأنها اقتصادية في استهلاكها للوقود
- حيث تستهلك لتر واحد من البنزين لقطع قدرها 17.1 لتر.
- يأتي تصميم السيارة انسيابيا ليعطي لها لمسة من الرقي والأناقة كما تتميز بمحرك تصل قوته إلى 118 حصان مكون من أربعة أسطوانات
- ويقدر عزم دورانه ب 149 نيوتن لكل متر كما تبلغ سعة المحرك 1.6 لتر.
- تتسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلومتر في مدة لا تتجاوز 15.5 ثانية.
- تباع سيارة نيسان صني 2021 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 50.064 ريال سعودي.
سيارة ميتسوبيشي اتراج
- إذا كنت تبحث عن سيارة صديقة للبيئة وموفرة للوقود وبسعر اقتصادي فإن سيارة ميتسوبيشي اتراج هي الخيار الأمثل.
- حيث تتميز تلك السيارة بأنها تستهلك لتر واحد من الوقود لقطع مسافة قدرها 22 كيلو متر،
- وتعد تلك الميزة تنافسيه مقارنه بالسيارات الأخرى في نفس الفئة السعرية.
- كما تأتي سيارة ميتسوبيشي اتراج بمحرك جيد تبلغ قوته 102 حصان و تصل سعته إلى 1.2 لتر.
- يقدر عزم دوران السيارة ب 100 نيوتن/متر.
- أقصى سرعة لسيارة هي 170 كيلو متر/ الساعة، وتتسارع من الصفر حتى 100 كيلو متر في 6.4 ثانية فقط.
- تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج في السوق السعودي بسعر يبدأ من 31 ألف ريال سعودي.
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