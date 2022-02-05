31 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في المملكة العربية السعودية بمواصفات ومميزات فوق الرائعة

31 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، هناك العديد من السيارات التي اشتهرت في السوق السعودي برخص ثمنها وأدائها الجيد مما دفع الكثير من الناس إلى شرائها خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات في الوقت الراهن، حيث يبدأ سعر أرخص السيارات من 30 ألف ريال سعودي ويرتفع ذلك السعر حسب أمكانيات السيارة ومواصفاتها و المميزات التي تتمتع بها وإليكم قائمة بأهم تلك السيارات ومواصفاتها وأسعارها.

31 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات

سيارة جيلي بين رأي 2021

تعد سيارة جيلي بين رأي من السيارات الرياضية التي تتميز بالفخامة في مظهرها وجوده أدائها حيث لاقت أقبال الكثير من السعوديين على شرائها لما تتمتع به من مميزات كبيرة بالرغم من سعرها الاقتصادي.

التي تتميز بالفخامة في مظهرها وجوده أدائها حيث لاقت أقبال الكثير من السعوديين على شرائها لما تتمتع به من مميزات كبيرة بالرغم من سعرها الاقتصادي. تحتوي على محرك تبلغ قوته 163 حصان وهو مكون من ثلاث أسطوانات وتصل سعته إلى 1 لتر.

كما يقدر عزم دوران السيارة ب 215 نيوتن لكل متر وتستهلك السيارة وقودا بمعدل لتر واحد لقطع مسافة قدرها 20.9 كيلو متر.

يبدأ سعر سيارة جيلي بين رأي 2021 في السوق السعودي من 53.900 ريال سعودي.

سيارة نيسان صني 2021

تقع سيارة نيسان صني 2021 ضمن فئات سيارات السيدان وتتميز بأنها اقتصادية في استهلاكها للوقود

نيسان صني 2021 ضمن فئات سيارات السيدان وتتميز بأنها اقتصادية في استهلاكها للوقود حيث تستهلك لتر واحد من البنزين لقطع قدرها 17.1 لتر.

يأتي تصميم السيارة انسيابيا ليعطي لها لمسة من الرقي والأناقة كما تتميز بمحرك تصل قوته إلى 118 حصان مكون من أربعة أسطوانات

ويقدر عزم دورانه ب 149 نيوتن لكل متر كما تبلغ سعة المحرك 1.6 لتر.

تتسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلومتر في مدة لا تتجاوز 15.5 ثانية.

تباع سيارة نيسان صني 2021 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 50.064 ريال سعودي.

سيارة ميتسوبيشي اتراج