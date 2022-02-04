الاسطورة وصلت السعودية…تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة كلياً والاحدث في سوق السيارات بمواصفات واعرة

الاسطورة وصلت السعودية…تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة كلياً إليكم مواصفات وأسعار سيارة تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة كليًا في الأسواق المحلية والعالمية، وتم تقديم السيارة في بعض الأسواق المحلية في الوطن العربي في يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من يناير لعام 2022 الجاري، وهي واحدة من سيارات شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات، وتتميز السيارة بمميزات وإمكانيات عالية، كما أنها تتميز بموثوقية عالية ومصداقية يابانية كما اعتدنا عليه من السيارات اليابانية والتي يبحث عنها الكثير من المشترين.

أهم مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا 2022‎

قوة موتور السيارة تبلغ 180حصان

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

حساسات من الخلف والأمام تساعد في ركن السيارة الذاتي.

نقطة اتصال بالواي فاي وخاصية Bluetooth.

يبلغ طول سيارة جانيفا حوالي 4490 مللي متر وعرضها يبلغ 1730 مللي متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1475 مللي متر.

يصل ارتفاع السيارة عن الأرض حوالي 145 مللي متر .

سعة موتور السيارة يبلغ 3500 سي سي ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من أربع سرعات.

التحكم التلقائي في الطقس والمناخ.

مرايا السيارة الجانبية يتم طيها كهربيًا.

قفل مركزي يساعد في حماية الأطفال داخل السيارة.

مقاس الجنوط الرياضي لعجلات السيارة يبلغ 16بوصة.

هيكل السيارة جذاب ومميز مما يجعلها تخطف الأنظار.

منافذ يو إس بي ومخرج AUX.

شحن الهواتف الذكية لاسلكيًا.

توفر خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو المتصلة بتطبيقات الهواتف الذكية المتطورة.

كشف النقط العمياء على الطريق.

تشغيل السيارة بدون استخدام المفاتيح.

مميزات تويوتا جرانفيا موديل 2022

مقود السيارة يعمل كهربيًا.

السيارة تحتوي على سيارة من مصابيح أمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

ثبات السيارة عالي عند السرعات العالية.

عيوب تويوتا جرانفيا موديل 2022

غير اقتصادية في استهلاك البنزين.

أدائها ضعيف عند السير على الأراضي والطرق الوعرة.

المعلومات تختفي من الشاشة عند سقوط أشعة الشمس عليها مما يعيق الرؤية.

أسعار تويوتا جرانفيا موديل 2022 في الأسواق المحلية

أكدت الأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية للسيارات أن سعر السيارة في الفئة القياسية لها يصل إلى 185 ألف ريال، بينما سعر الفئة الثانية يبلغ 191 ألف ريال سعودي بينما الفئة الأخيرة والثالثة من السيارة يبلغ 187 ألف ريال سعودي.