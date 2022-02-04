سعر شيفروليه كابتيفا في السعودية أرخص سيارة دفع رباعي Chevrolet Captiva

سعر شيفروليه كابتيفا في السعودية ، Chevrolet Captiva هي إحدى سيارات الدفع الرباعي كروس أوفر المدمجة والتي أنتجتها شركة جنرال موتورز عام 2006، ولكن قد تم الكشف عنها عام 2004، تعتبر Captiva هي سيارة دفع رباعي أمامية وهي تصلح أن تكون عائلية بفضل حجمها الكبير والمقصورة الفسيحة وتصلح أن تكون شبابية بفضل تصميمها الرياضي الشبابي الجذاب، تم بيع العديد من النسخ منها وتوزيعها وبيعها في جميع أنحاء العالم ولقت الكثير من أستحسان مُستخدميها، نحن بصدد معرفة سعر شيفروليه كابتيفا في السعودية لعام 2022 وأهم مواصفاتها.

مواصفات Chevrolet Captiva 2022

سعة محرك السيارة 1.5 لتر و 4 سلندر.

سعة خزان الوقود 52 لتر.

قوة المحرك 149 حصان.

قوة عزم الدوران 255 نيوتن/ متر.

طول السيارة 4.655 ملم.

عرض السيارة 1.835 ملم.

ارتفاع السيارة 1.760 ملم.

قياس قاعدة العجلات 2.750 ملم.

نظام ABS نظام مانع انغلاق الفرامل.

نظام BA مساعد فرامل.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرملة.

مزود بـ ISOFIX لتثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال.

وسائد هوائية.

ميزة قفل الباب بشكل تلقائي.

مصابيح تكيفية للفرامل.

مزود بواقي أمامي فقط من الطين والأتربة.

مزود بطفاية حريق.

كاشف للتصادم.

براغي للعجلة ضد السرقات.

سنتر لوك.

شاشة صغيرة لعرض المعلومات.

حامل أكواب.

شاشة LCD من الخلف.

مسند للذراع في المقعد الأمامي فقط.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

مزود بجهاز لقياس الأميال التي قطعت.

ميزة الغطاء العازل من الأصوات والضوضاء والحرارة.

مرايا الأبواب تعمل إلليكترونياً.

المصابيح الأمامية HID.

مزود بصمامات للطرق الصعبة والمنحدرات.

الباب الخلفي للسيارة يعمل بالكهرباء.

مصابيح ضبابية LED.

النوافذ الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

مقابض الأبواب وأنابيب العادم مصنوعة من الكروم.

توجد ممسحة في الخلف.

مكيف هواء يعمل يدويًا.

شاشة لعرض الوسائط المتعددة HDMI.

إمكانية الرؤية الليلية.

مقبس أمامي 12V.

مشغل أقراص.

مدخل USB – بلوتوث – راديو – سماعات لاسلكية – مدخل aux.

المقود يعمل أوتوماتيك.

سعر شيفروليه كابتيفا في السعودية 2022

تختلف أسعار سيارات شيفرولية كابتيفا حسب مواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر شفروليه كابتيفا 2022 1.5T LS بـ 67.059 ريال سعودي. سعر شفروليه كابتيفا 2022 1.5T LT بـ 71.225 ريال سعودي. سعر شفروليه كابتيفا 2022 1.5T Premium بـ 78.044 ريال سعودي.

صور شيفروليه كابتيفا 2022