عروض سيارات للتنازل بدون مقابل مستعمله بحالات ممتازة أقوي العروض لن تتكرر في السعودية

عروض سيارات للتنازل بدون مقابل مستعمله بحالات ممتازة تقوم بعض الأفراد في المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع مصرف الراجحي السعودي بالتنازل عن سياراتهم بأسعار وأقساط شهرية وهمية حيث أن القسط الشهري من الممكن أن يقل عن ألف ريال سعودي، ويمكن لأصحاب السيارة التنازل عن سياراتهم مقابل أن يحصلوا على قرض من البنك، وكانت السيارات المقدمة من الأفراد من أفضل السيارات وكان من ضمنها سيارة هوندا اوديسي EX 2018 وتويوتا كامري 2018 وتويوتا راش 2021 وسيارة هيونداي أزيرا 2020.

سيارة هيونداي أزيرا 2020

لا يوجد دفعات أولية من سعر التنازل وقيمة القسط الشهري تبلغ ألفي و78 ريال سعودي.

مقاس جنوط عجلات السيارة المصنوع من الألومنيوم 19 إنش وتحتوي السيارة على أربعة مخارج للأدخنة.

تحتوي من الأمام على شبك عريض أسود يتوسطه شعار شركة هيونداي اليابانية.

النظام الصوتي فاخر من النوع JBL ومكون من 12 سماعة صوتية.

سعة محرك السيارة البنزين تبلغ 2500 سي سي ويقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من ثماني نقلات.

بينما المحرك الآخر الخاص بالنسخة الهجينة سعته تبلغ 2400 سي سي ومقترن بمحرك كهربائي قدرته 38 كيلو واط.

يقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من ست سرعات..

سيارة هوندا أوديسي EX 2018

السيارة لا تحتوي على دفعات أولية من سعر التنازل والقسط الشهري قيمته تبلغ حوالي 2.127 ريال سعودي في مدينة جدة السعودية.

السيارة تنزلق مقاعدها للأمام لتسهيل الركوب والدخول.

تحتوي على أنظمة السلامة الخاصة بهوندا Sensing .

خاصية رصد المركبات وكشف النقط العمياء.

تدعيم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

سعة الموتور قيمتها 2400 سي سي.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات.

تعمل بخاصية الدفع الأمامي.

حجم خزان البنزين 55 لتر.

معدل استهلاك السيارة من البنزين 9.2 لتر لكل 100 كيلو متر.

قوة الموتور تبلغ 172 حصان وأقصى عزم دوران 225 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة للسيارة هي 170 كيلو متر لكل ساعة.

تويوتا كامري 2021

سعر التنازل بدون مقابل والقسط الشهري 1.523 ألف ريال سعودي.

سعة موتور السيارة تبلغ 2500 سي سي وقوته حوالي 202 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة هو 252 نيوتن لكل تر.

تويوتا راش 2021