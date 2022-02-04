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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كورولا والنترا وكونا للتنازل بدون مقابل وبدون رسوم، توفرت اليوم للتقبيل ضمن عروض أول الأسبوع سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2021 فئة فل كامل، ماكينة 3 سلندر تعمل مع قير أوتوماتيك وعدادها 16 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات أمامية وخلفية إلى جانب إضاءات ليد وكاميرا خلفية، فتحة سقف ونظام تثبيت سرعة وتحكم عن طريق المقود، شاحن وايرلس وإكسسوارات كروم شاشة ترفيه تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو إضافة إلى بقية مواصفات فئة الفل الكامل.

السيارة بها تجهيزات أخرى عبارة عن عوازل خارجية ونانو بقيمة 4000 ريال، ومن يتقبلها يأخذ معها تلبيسة ارضيات لم تُركب بعد. السيارة للتنازل دون مقابل بنظام الأقساط عبر البنك الأهلي وموجودة بمنطثة تبوك، تبلغ قيمة القسط الشهري المستحق 1120 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 3 أقساط وعدد الأقساط المتبقية 57 قسط لأن التمويل على 5 سنوات، تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 35 ألف ريال بينما تصل قيمة الكاش إلى 88 ألف ريال.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي النترا مستعملة موديل2021 وممشاها لا يتجاوز 23 ألف كيلو متر، ماكينة 4 سلندر سعة 2000 سي سي تعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي. تتميز بتحكم ريموت وزجاج كهربائي إلى جانب تحكم رباعي بالدركسيون، جنوط كروم وحساسات أمامية وخلفية إضافة إلى حساس كفرات، مكابح مانعة للإنزلاق ونظام ثبات إلكتروني، شاشة معلومات تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خفلية. السيارة للتقبيل أقساط من خلال البنك الأهلي بدون رسوم لنقل الملكية، تبلغ قيمة القسط الشهري 1023 ريال وعدد الأقسام المتبقية 55 قسط، قيمة الدفعة الاخيرة 35 ألف ريال بينما بلغ سعر السداد المبكر 92 ألف ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة جيلي كولي راي 2022 فئة فل كامل، ماكينة 3 سلندر 1500 سي سي 174 حصان تعمل مع قير أوتوماتيك والممشى 7000 كيلو متر فقط. السيارة تتميز بتجهيزات رائعة منها حساسات أمامية وخلفية، إضاءات ليد وكاميرا 360 درجة، نظام تثبيت سرعة، نظام تبريد وتدفئة المراتب مع تحكم كهربائي بالمقاعد، ستائر جانبية واطارات فاخرة ولوحة قيادة مضيئة للسيارة، شاشة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وفتحة بانوراما وغيرها من المميزات.السيارة للتنازل تقسيط على الراجحي بدون مقابل وتبلغ قيمة القسط الشهري 1178 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 3 والأقساط المتبقية 57 قسط مع إمكانية تقسيط الدفعة الأخيرة.

سيارات مستعملة للتقبيل أقساط

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي كونا 2020 سمارت بنزين، ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي تعمل مع جيربوكس أوتوماتيكي وممشاها 9000 كيلو متر فقط. السيارة للتنازل بنظام الأقساط بدون مقابل لنقل الملكية وجهة التنازل هي بنك البلاد، التمويل على خمس سنوات بقيمة 1346 ريال للقسط الشهري، تم سداد 12 قسط ومتبقي سداد 48 قسطاً آخرين استحقاقات البنك إضافة إلى دفعة التملك البالغة 23 ألف ريال، بينما يبلغ سعر الكاش 74 ألف ريال في حالة السداد المبكر.