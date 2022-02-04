توفير 38 ألف ريال على جيب جراند شيروكي 2021 العائلية الأكثر مبيعاً بالمملكة تخفيض 18%

توفير 38 ألف ريال على جيب جراند شيروكي 2021 العائلية الأكثر مبيعاً تخفيض %18، السيارة العائلية الأكثر مبييعاً المناسبة للصحاري و الطرق الواعرة بالمملكة العربية السعودية انضمت إلى سلسلة التخفيضات المقامة بالمملكة لعام 2022، تتميز السيارة بمحرك سداسي الإسطوانات سعة 3600 سي سي بنتا ستار يعمل بنظام الدفع الرباعي قير أوتوماتيكي ثماني السرعات قوة 295 حصان، نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة و السعر الجديد بالإضافة إلى المعرض الذي يقدم العرض المميز على سيارة جيب جراند شيروكي 2021 ليمتد العائلية.

توفير 38 ألف ريال على جيب جراند شيروكي 2021

انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية خاصة لدى مجموعة صالح للسيارات، حيث أًصبح الجيب العائلي تتوفر بسعر 179 ألف و 400 ريال بدلا من 216 ألف و 200 ريال، توفير 38 ألف ريال خصم 18% السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، كما تقدم مجموعة صالح للسيارات عازل حراري ضمان 10 سنوات مجاناً بالإضافة إلى خصم %30 على باقي الخدمات على سيارة جيب جراند شيروكي 2021 ليمتد العائلية، ضمان ممتد 5 سنوات او نصف مليون كيلو متر مجانآ يبدأ بعد انتهاء ضمان الوكيل.

تخفيض 18% جيب جراند شيروكي 2021

تتميز فئة ليمتد بإمكانية الدخول الذكي، التشغيل عن طريق البصمة و التشغيل عن بعد، التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات، النظام الصوتي و البلوتوث، كما تتميز سيارة جيب جراند شيروكي 2021 ليمتد العائلية بشاشة ملاحة قياس 8.4 إنش تعمل بنظام ابل كار بلاي و نظام أندرويد أوتو، مقاعد جلد مع إمكانية تدفئة وتبريد المقاعد الامامية لهذا الجيب العائلي، تتميز كذلك بإمكانية تعديل مقعد السائق بثماني وضعيات مع ذاكرة بالإضافة إلى إمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي بست وضعيات ونمط رياضي بالإضافة إلى جنوط مقاس 20 إنش.

مزايا فئة ليمتد من جيب شيروكي

تتميز السيارة الأفضل بين المنافسين ب رادار، مرايات كهربائية مع الطي أوتوماتيك و إِشارات بالمرايات، كاميرا خلفية، مكيف خلفي و انوار امامية زينون مزدوج بالإضافة إلى أضواء نهارية LED وأنوار ضباب LED، تتميز بفتحة سقف بانوراما، حساسات امامية وخلفية، نظام التحذير عند الخروج من المسار، مدخل USB-AUX، نظام مانع الانزلاق ABS، شنطة كهرباء، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، نظام مراقبة النقطة العمياء والمسار الخلفي، نظام المساعدة على الركن طويلآ، وسائد هواء امامية متطورة، وسائد هواء جانبية امامية، وسادة هوائية لحماية ركب السائق و نظام التحكم على المنحدرات لسيارة جيب جراند شيروكي 2021 ليمتد العائلية.