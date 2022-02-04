يابخت الى هيلحق.. تقسيط تويوتا لاندكروزر 2022 ب 900 ريال اقوى العروض الجبارة بدون مقدم عبى خمس سنوات

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عمر شويل - جدة يابخت الى هيلحق.. تقسيط تويوتا لاندكروزر 2022 ب 900 ريال ، تعتبر سيارات لاند كروزر تحظى بشعبية كبيرة في سوق السيارات تعبل تعد من أفضل السيارات الموجودة في الوقت الحالي ويبحث عنها المشترين ومحبي السيارات وسنقدم لكم الكثير من التفاصيل حول السيارة ومواصفاتها وسعرها في السوق السعودي وطرق شرائها بالتقسيط كما سنوضح لكم الكثير حول أنظمة الترفيه بالإضافة التي تمنح العميل الراحة أثناء الرحلة ومن هنا نالت تلك السيارة شهرة واسعة التي تتمتع بها في السوق السعودي وسنقدم لكم الكثير من العروض من عدة شركات خلال مقالنا.

يابخت الى هيلحق.. تقسيط تويوتا لاندكروزر 2022 ب 900 ريال

تعد سيارة تويوتا لاندكروزر من السيارات التي حققت شهرة واسعة بداية من العام الجديد نظرا لوجود عدد هائل من المميزات التي تجعل كل شخص محب لأنواع السيارات يقبل عليها، ومن ضمن هذه المميزات هي:

يمكن تشغيل السيارة بدون استخدام مفتاح،كما يوجد بالسيارة مكيف قوي جدا يساعد على ضبط الحرارة بجميع أجزاء السيارة.

تحتوي السيارة شاشة الوسائط للترفيه، كما يوجد بها اتصال لاسلكي بهاتف ذكي وبلوتوث ونظام الملاحة.

يوجد بها نظام الفرامل المانعة للانغلاق وتتضمن السيارة وظيفة الكشف عن النقطة العمياء.

يحتوي على فئة كبيرة من وسائل الأمان والترفيه فمثلَا المقعد مصنوع من أقمشة عالية الجودة.

تتميز بوجود محرك تربيني بست أسطوانات، بسعة لتر حوالي 3.5 لتر.

يوجد بها محرك رائع بقوة دفع 409 حصان، وهو قوي بما يكفي للتعامل مع معظم أنواع المغامرات أثناء القيادة.

يوجد بها سعة خزان الوقود مع قوة المحرك العملاقة، حيث يأتي خزان وقود لاند كروزر بسعة 110 لترًا.

يعمل ناقل الحركة على استخلاص أقصى طاقة من المحرك، كما تمت إضافته تلقائيًا بـ 10 نواقل داخلية مع إمكانية التحكم اليدوي.

يتناسب حجم الإطار تمامًا مع حجم جسم السيارة الكبير، وقد جاء ليكمل نظام الدفع القوي للغاية، R20.

تقسيط تويوتا لاندكروزر 2022

تقدم شركة عبداللطيف جميل للتمويل عروض أقل أقساط خلال فترة طويلة حيث سيكون القسط الشهري لسيارة يبدأ من 4000 الاف ريال لمدة 60 شهر وهي أطول فترة تقسيط في المملكة العربية السعودية.

يتم دفع مبلغ أولي حوالي 11 ألف و 35 ريالاً سعودياً، كما توجد ضريبة مضافة على سعر السيارة وهي 41 ألفًا و 511 ريالًا، وهي تمثل 15٪ من إجمالي سعر السيارة وهو 228 ألف ريال.