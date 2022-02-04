نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 600 ريال فقط تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم على خمس سنوات.. عرض أسطوري في المقال التالي
600 ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا نتعرف على كل ما يخص هذا الشأن، والذي يهتم بالتعرف عليه الكثيرون ممن يفضلون الاقتناء لتلك الماركة الأكثر تميز من السيارات التي تمتاز بأفضل القدرات التشغيلية وأفضل قطع لمكونات داخلية تجعلها ذات مستوى تشغيلي عالي الأداء، ومن خلال ما يأتي أهم المعلومات عن أهم السيارات التي تتواجد في التوقيت الحالي من السيارات عالية الجودة من إنتاج أعرق وأفضل الشركات بمجال التصنيع للسيارات، والتي تحرص على تزويد المركبات بالتجهيزات والتقنيات اليابانية، وفيما يأتي المزيد عن عرض التقسيط، وأهم المعلومات عما تمتاز به السيارة من خصائص ومواصفات.
600 ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا
فقط من الممكن السداد لقيمة ستمائة ريال شهرية لشركة عبد اللطيف جميل، واحصل على سيارة تمتاز بالفخامة، ورقي التصميم سواء من الداخل، أو من الخارج، ومن خلال بعض المواصفات والتجهيزات بالسيارة تكون هي المؤهلة لتكون الأفضل من بين أنواع المركبات المعروضة بالسوق المحلية والعالمية إذ أنها تمتاز بالآتي:
مواصفات سيارة تويوتا كورولا
السيارة تتمتع ببعض المواصفات التي تميزها عن غيرها من أنواع الشاحنات المنافسة، وتلك المواصفات نذكرها من خلال ما يأتي:
- السيارة تتوفر فيها أفضل التجهيزات الداخلية مثل المكيف الأوتوماتيك.
- الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك.
- السيارة مجهزة من الداخل للمزيد من أمان القيادة.
- متوفر أيضا مشغل السي دي، والراديو.
- يتوفر بالسيارة مكابح من النوع العامل بنظام إي بي إس.
أهم التفاصيل عن العرض الخاص بالقسط الشهري لثمن السيارة:
- من بين أهم التفاصيل الخاصة بهذا العرض لمتاجر عبد اللطيف جميل ما يأتي:
- القيمة المالية والتي لا بد من سدادها شهريا هي ستمائة ريال.
- مدة السداد لكافة الأقساط حوالي مدة ستين شهر أو ما يعدل خمس سنوات.
- القيمة الكلية لسعر السيارة يصل لنحو تسعة وسبعين ألف ريال سعودي.
- لا بد من السداد للدفعة الأولى من السعر الخاص بالسيارة حوالي تسعة وعشرين ألف ريال.
- الالتزام الكامل من قبل الشخص لسداد كافة الأقساط.
- الالتزام أيضا بكل بنود العقد المبرم ما بينالشركة والمشتري.
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