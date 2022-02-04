أقل من 1100 سيارات النترا 2021 وسوناتا مستعملة للتنازل بدون مقابل 100%

سيارات هونداي خاصة النترا 2021 وسوناتا من أكثر السيارات الناجحة في المملكة العربية السعودية، ولذلك لأنها جمعت بين جمال التصميم الخارجي وجودة خامات التقفيل الداخلية، وتعد العلامة الكورية من العلامات العالمية التي قابلت انتشار واسع حول العالم خاصة في الخليج لاسيما السعودية، ويبحث الكثيرين عن سيارات للتنازل بقسط رخيص وبدون مقابل.

أقل من 1050 سيارات النترا 2021 وسوناتا مستعملة للتنازل بدون مقابل 100%

هناك سيارة النترا 2021 للتنازل في الطايف، لون السيارة هو الأبيض، قسط السيارة الشهري هو 1021 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه تم سداد 5 أقساط، الدفعة الأخيرة دفعة التملك النهائية للسيارة هي 32 ألف ريال سعودي.

تكييش السيارة هو 70 ألف ريال سعودي، حالة البودي الخارجي بحالة الوكالة بدون ملاحظات إطلاقا.

التنازل بدون مقابل تماما، هناك بعض الإضافات منها تلبيس المراتب جلد من نوع فاخر.

جميع كماليات السيارة تعمل بشكل جيد وبحالة تتجاوز الـ95%.

سوناتا مستعملة بأرخص الأسعار للتنازل وقسط منخفض 100%

كذلك هناك سيارة سوناتا 2020 في القصيم، حالة السيارة مستعملة، نوع وقود المحرك هو البنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 40 ألف كيلومتر، السيارة للتنازل بدون مقابل.

حجم مكينة السيارة هو 2500 سي سي، القسط الشهري للسيارة هو 1100 ريال سعودي.

السيارة لها دفعة أخيرة تقدر بـ35 ألف ريال سعودي، السيارة باللون الأسود المطفي.

حالة البودي وحالة المحرك وناقل الحركة جيدان، جميع الزجاج في السيارة يعمل بشكل جيد.

وفي الوقت نفسه مصابيح السيارة جيدة الإضاءة وتعمل بكفاءة 95%.

النترا بدون مقابل للتنازل في المملكة العربية بأسعار منخفضة في السعودية