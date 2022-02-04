بـ1500 ريال سيارات تويوتا وهونداي للتنازل بدون مقابل.. الدفعة الأخيرة رخيصة

سيارات تويوتا وهيونداي هي الأوسع انتشار في المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثير من المواطنين بالسعودية عن سيارات من العلامات المشار إليها للشراء بنظام التنازل بدون مقابل و بقسط رخيص ولفترة تقسيط طويلة، وفيما يلي سيارات للتنازل بقسط اقل من 1500 ريال سعودي شهريا، ولم يتم إغفال الحالات المتميزة للسيارات من الداخل والخارج وكذلك من حيث الممشى المنخفض والحالة المتميزة بشكل عام حيث ترتفع عن الـ80%، وهناك دائما ترقب من المستهلكين للسيارات المستعملة بنظام التنازل من الدفعة الأخيرة للسيارة وفيما يلي سيارات مستعملة للتنازل بدفعة أخيرة رخيصة للغاية.

سيارات تويوتا وهونداي للتنازل بدون مقابل بـ1500 ريال سعودي

هناك سيارة هونداي سوناتا موديل 2020 للتنازل بدون مقابل في المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه قسط السيارة هو 1450 ريال سعودي، دفعة السيارة الأخيرة هي 27 ألف ريال.

السيارة في الرياض، الممشى 25 ألف كيلومتر، السيارة تتبع البنك الأهلي، وتم سداد 6 أقساط منها.

بودي السيارة من الخارج بحالة ممتازة وأيضا الفرش الدخلي للسيارة بحالة جيدة.

سيارات هونداي بأرخص الأسعار للتنازل بدون مقابل بالمملكة العربية السعودية

هناك سيارة سوناتا 2020 للتنازل بدون مقابل وهي في الشرقية، ممشى السيارة 43 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه القسط الشهري هو 1589 ريال، المبلغ الذي تم سداده هو 35 ألف ريال.

دفعة السيارة الأخيرة هي 16 ألف ريال سعودي، وهناك إمكانية السداد المبكر بسعر 70 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه عدد الأقساط الشهري 60 شهر مخصوم منها عدد الأقساط التي تم سدادها هي 5 أقساط.

حالة بودي السيارة بدون ملاحظات ومن الداخل جميع الكماليات بحالة قوية وليست هناك اي ملاحظات عليها.

تويوتا كورولا 2021 بقسط رخيص وحالة نظيفة