“قسط بالمرتاح” عروض تقسيط تويوتا برادو إكس من عبد اللطيف جميل وما مميزات السيارة عن منافسيها بالسوق

نقدم عبد اللطيف جميل واحدة من أقوى واجمل العروض والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين وهي عروض تقسيط تويوتا برادو إكس من عبد اللطيف جميل، وتلك العروض التي تقدمها عبد اللطيف جميل والتي بها الكثير من السيارات والكثير من الأنواع المميزة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

عروض تقسيط تويوتا برادو إكس من عبد اللطيف جميل

تقسيط تويوتا برادو اكس عام 2022 وانواعها، ولقد طرحت شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط مميزة لسيارة تويوتا برادو اكس عام 2022، وهذا بسبب ما تحصل على السيارة من تقييمات رائعة، ويراها البعض أفضل السيارات التي طرحتها شركة تويوتا في الفترة الأخيرة، ولقد قامت شركة عبد اللطيف جميل بفتح باب التقسيط لتلك السيارة الرائعة لمدة خمس سنوات، وهذا عن طريق دفع المبلغ على أقساط شهرية، وليس فقط على سيارة واحدة بل كل السيارات بجميع الأنواع.

تبدأ أسعار سيارة تويوتا برادو تي اكس 1 2022 من 143.600 ريال سعودي، وتصل قيمه القسط الشهري للسيارة 2872 بالسعودي علي مده 60 شهر ولا توجد دفعه أولى في السيارة بينما تصل قيمه الدفعة الأخيرة 57440 ريال سعودي، وكما يمكن للعميل مد فتره التقسيط عن خمس سنوات لكن مع دفع قيمه الضريبة المضافة، وهو عرض رائع للغاية، ويدل على مدى جدية الشركة في عروضها.

مواصفات تويوتا برادو اكس 2022

أن سيارات تويوتا برادو اكس تمتلك مواصفات رائعة، وتتمثل مواصفات سيارة تويوتا برادو اكس عام 2022 في النقاط التالية: