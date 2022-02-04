وحش العالم.. سيارة كيا سيراتو الهاشتباك 2022 في السعودية عائلية وشبابية بسعر مناسب للجميع وبمواصفات جبارة

وحش العالم.. سيارة كيا سيراتو الهاشتباك 2022 ، قامت شركة كيا بإطلاق واحدة من أحدث سياراتها سيارة كيا سيراتو الهاشتباك الجديدة لعام 2022، حيث أن السيارة تم طرحها بالأسواق بتصميم رائع جداً وتأتي بمواصفات ومميزات وإمكانيات لا مثيل لها بأي سيارة أخرى، تتمتع السيارة بمحرك ذات أداء عالي ونظام أمان مبتكر لكي تقوم بتوفير أعلى مستوى من الحماية والأمان لكل فرد داخل السيارة، وسوف نتعرف معاً عن أهم مواصفات ومميزات السيارة.

وحش العالم.. سيارة كيا سيراتو الهاشتباك 2022

تأتي السيارة ومعها أفضل المواصفات والمميزات التي لا يمكن أن يقبل أي شخص بغيرها ومنها ما يلي:

تحتوي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات تصل سعته إلى 1.6 لتر.

يولد محرك السيارة قوة تبلغ إلى 123 حصان وقوة عزم الدوران 265 نيوتن متر.

محرك السيارة مزود بناقل حركة أوتوماتيكي بجانب أن السيارة تعمل من خلال نظام الدفع الأمامي.

السيارة تكون مزودة بمحرك يعمل عن طريق البنزين ويبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 18.6 كم/ لتر.

يوجد في السيارة نظام مانع للانزلاق ونظام يمنع غلق المكابح وكذلك نظام تثبيت السرعة.

بالسيارة نظام قفل الأبواب فهي تأتي بأفضل أنظمة الأمان والحماية.

تتمتع سيارة كيا الهاتشتباك 2022 بتصميم خارجي جديد رياضي.

2022 بتصميم خارجي جديد رياضي. يوجد في السيارة مصدات أمامية وخلفية وأيضاً حساسات أمامية وخلفية.

تمتلك مرايا جانبية كهربائية ونظام عادم مزدوج.

في السيارة نظام تعليق خلفي مستقل ومتنوع الوصلات.

كما أن السيارة يوجد بها مصابيح من الليد نهارية وبها إنارة عالية جداً.

مصابيح ضوء أمامي وخلفي بتقنية الليد.

سيارة كيا سيراتو الهاشتباك تمتلك كاميرا خلفية نعمل بدقة 360 درجة.

أما بالنسبة لأبعاد السيارة فيبلغ طولها 4.510 ملم، أم عرضها فيصل إلى حوالي 1.800 ملم.

ارتفاع السيارة 1.440 ملم بينما طول قاعدة العجلات 4.700 ملم، ومياحة الصندوق الخلفي للسيارة 428 لتر.

التصميم الخارجي للسيارة يحتوي على خطوط ديناميكية بالمقطع الجانبي الخلفي.

وعجلاتها بقياس 17 بوصة وتكون مناسبة لجميع الطرقات بالمملكة.

تأتي السيارة بألوان جذابة مثل الأحمر والأزرق وغيرها من الأوان الأكثر تميز.

مساحة السيارة الداخلية تتسع إلى 5 أشخاص ومقاعدها مرتبطة بنظام التدفئة والتبريد الأوتوماتيكي.

تمتلك مكيف هوائي متنوع المناطق.

سعر سيارة كياسيراتوالهاشتباك 2022 في السعودية

السيارة متوفرة في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة تبدأ بسعر 96.598 ريال سعودي.