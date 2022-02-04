نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات تويوتا سيكويا 2023 ذات المظهر الجري ومحركها القوي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا سيكويا 2023 ،ففي الايام الماضية كشفت العلامة التجارية اليابانية تويوتا طراز جديد ومحدث كلياً من السيارات الرياضية تويوتا سيكويا 2023، من الجدير بالذكر أن سيكويا حصلت علي التحديثات المتعددة من الناحيتين الميكانيكية، وكذلك تحديث ملحوظ في تصميمها الخارجي والداخلي، وهذه التغييرات الكبيرة مهمة للغاية لأن سيكويا أصبحت من الطراز الأول بين عروض تويوتا في قطاع سيارات الدفع الرباعي، واليكم كافة التفاصيل عن السيارة الرياضية تويوتا سيكويا 2023.

مواصفات تويوتا سيكويا 2023

جاء تصميم السيارة الجديدة بمظهر قوي وجريء وقوة هجينة، فتعد سيكويا من أحدث طراز من الشركة اليابانية، وتأتي السيارة الجديدة بمواصفات مميزة تجعلها سيارة ذات استخدامات مختلفة وتتميز بأنها سيارة رياضية ذات تصميم جريء، وبالتالي ستكون اختيارًا جيدًا للشباب، وقدرتها العالية وقوته محركها يجعلها من أفضل السيارات للطرق الصحراوية وبالتالي ستكون سيارة مناسبة للعمل والسفر المتكرر، وجاءت مواصفات تويوتا سيكويا 2023 على النحو التالي:

تحتوي السيارة على شاشة عالية التقنية بمقاس متميز وهو 14 بوصة بالإضافة إلي مساعدها الذكي والذي يتيح لك إعطاء الأوامر الصوتية بمجرد قول “مرحبًا”.

تتميز التقنية الجديدة أيضًا باتصال بيانات 4G (عبر الاشتراك) الذي يشغل نقطة اتصال Wi-Fi.

تتميز الأبواب بألواح لمنع الأصوات المزعجة للهواء أثناء القيادة ، ويتميز الباب الخلفي بفتحة كهربائية تلغي الحاجة إلى اليدين.

كما تم طلاء عجلات السيارة بالكروم لتمكين عجلات السيارة من السير على الطرق الوعرة والمنحدرات.

ومن حيث الحجم فإن السيارة تم تزويدها بعجلات فريدة من نوعها بقياس 22 بوصة.

دعونا لا ننسى ميزة اختيار التضاريس المتعددة، والتي تساعد في التحكم في دوران العجلة لسهولة التحكم في المرتفعات والتلال شديدة الانحدار، ويعتبر التحكم في الزحف قياسيًا أيضًا حيث يعمل كمثبت للسرعة على الطرق الوعرة.

تضمنت السيارة أوضاع للقيادة مختلفة “eco،sport،normal”.

شملت في تصميمها علي توفير نظام التعليق الهوائي حتي تعمل السيارة علي تحكمها الخلفي للارتفاع.

تم تحسين رؤية سيكويا حيث تم تجهيز السيارة بكاميرات متعددة تعرض وتعكس العديد من زواياها الخارجية، وكل ذلك بفضل شاشتها المتضمنة بالتحديث والتي كانت بقياس 14 بوصة.

تويوتا سيكويا وقوة محركها

تتوفر السيارة مع انتقال I-Force Max Hybrid الجديد من تويوتا تم العثور على هذا ناقل الحركة في شاحنة بيك آب تندرا، حيث يتم إقرانها بمحرك كهربائي ومحرك V6 Twin-Turbo-Turbo، وينتج المحرك 437 حصانا وعزم دوران أقصى قدره 790 نانومتر وتأتي السيارة في 5 فئات مختلفة من المعدات.

سعر سيارة سيكويا بالسعودية

تعرف تويوتا أن سعر البيع ستختلف حسب المكان الذي يتم بيعه فيها، وسيتم بيع سعر سيارة تويوتا سيكويا الحديثة على النحو التالي:

سيكويا 2023 SR5 سعرها 53 ألف دولار، وهذا السعر 199 ألف ريال يمكن أن يصل سعر سيكويا TRD Sport 2023 إلى 206 ألف ريال. سيارة سيكويا ليمتد 2023 بسعر 232 ألف ريال سعودي. يصل سعر (Sequoia TRD Pro 2023 ) 251000 ريال سعودي سعر سكويا بلاتينيوم 2023 هو (259.000) ريال سعودي.

وبذلك انتهينا من سرد كافة التفاصيل المتعلقة باليابانية العملاقة والتي تم طرح سعرها ليشمل 5 فئات.