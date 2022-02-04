نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والتميز.. سيارة تويوتا هايلوكس 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس نذكرها خلال من السطور المقبلة حيث تعتبر السيارة من هذا ا يل الأكثر تميز تعتبر سيارة منافسة لكل ما يتوفر من شاحنات تحمل أفضل أسماء الماركت العالمية بمجال التصنيع للسيارات، ومن خلال ما يأتي توضيح لأهم ما تمتلكه السيبارة من الموديل الأشهر تويوتا هايلوكس من خصائص فريدة تعد هي الأبرز والتي تشتهر بها السيارة من هذا الموديل الحديث، وبالنسبة لتجهيزات السيارة وما تمتلكه من أهم عوامل القيادة الآمنة والأكثر سلاسة فهذا ما سنتابعه عن كثب عبر التقرير الآتي مع توضيح تكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلية.

مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا هايلوكس أهم ما يبحث عنه مختلف الراغبين في الشراء لتلك النوعية من المركبات التي تمتلك قوة التصميم مع روعة وسلاسة الأداء حتى على الطرق المتعرجة والغير مستقيمة، وما تحمله تلك السيارة من مواصفات تعد مؤهلة لها وبقوة لتكون من بين أفضل الأنواع المتاحة من موديلات السيارات في التوقيت الحالي.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا هايلوكس

مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس من بينها ما سنقوم بعرضه من خلال ما يأتي من تلك النقاط المقبلة:

السيارة تمتلك محرك بالسعة اثنين ونصف لتر.

المحرك أيضا يعمل بالقوة التي تبلغ قيمتها مائتين وأربعة حصان.

المحرك أيضا يعمل بالقوة التي تبلغ قيمتها مائتين وأربعة حصان. عزم الدوران ينتج عدد لفات قدرها من ألف وستمائة إلى ألفين وثمانمئة دورة.

متوفر بالسيارة نظام كامل للضبط الكهربي للمقاعد والمرايا.

مميزات سيارة تويوتا هايلوكس

التجهيزات التي تتوفر بالسيارة من نوع تويوتا هايلوكس ما يلي:

أتت المقصورة الداخلية بتجهيزات مثل توفر الوسائد الهوائية لمنع الاصطدام.

متواجد أيضا المصابيح التي تعمل بالتقنية الليد.

الإضاءة تعد من النوع الثنائي الشعاع.

أهم الإضافات بالسيارة

متوفر في السيارة التكييف الأوتوماتيكي.

تتوفر فيها أيضا شاشة تاتش بمقاس سبعة بوصة.

متواجد التنبيه الخاص بالتغيير بالمسار.

أسعار سيارة تويوتا هايلوكس

السيارة متوفرة بمختلف المعارض المحلية والعالمية بأسعار متفاوتة وهذا على حسب ما يتواجد بالسيارة من الملحقات والسعر يبدأ من سبعة وثمانين ألف ريال سعودي، ويصل لنحو مائة وواحد ألف ريال حسب الفئة.