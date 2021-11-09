انطلاق صني 2021 الجديدة الوحش الياباني والسعر مفاجأة في السعودية

تعد صني 2021 الجديدة أحد أفضل الاختيارات في فئة السيارات الاقتصادية، وتأتي السيارة الجديدة وسط تحديات كبيرة في سوق السيارات بالسعودية بهذه الفئة السعرية، وتتمثل هذه التحديات في محاولة شركات السيارات الصينية على السيطرة عليها بالإضافة إلى اقتراب شركة تويوتا من إنطلاق تويوتا بيلتا 2022، لكن نيسان وضعت في سيارتها الجديدة إمكانيات قوية سوف تجعل من المنافسة بينهم منافسة شراسة.

يأتي سعر صني 2021 فئة S بسعر 58 الف و 918 ريال.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بالعديد من المزايا من بينها أنها تأتي بناقل حركة أتوماتيكي.

وكذلك تقدم نيسان في صني الجديدة تشكيلة الوان تناسب جميع الأذواق منها الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والرمادي.

تأتي السيارة بمقاس 15 للعجلات وهو ما يساعدها على خفض صرفية الوقود.

صني الجديدة تأتي بمنظومة احتراق موفرة للاستهلاك البنزين بشكل قوي.

السيارة الجديدة يمكنها قطع مسافة 18 كيلومتر مقابل حرق لتر بنزين واحد.

السيارة تأتي بفرش داخلي من القماش باللون القمحي.

وفي الوقت نفسه تحتوي صني الجديدة على نظام ربط الهاتف بالبلوتوث مع السيارة.

وكذلك السيارة تحتوي على ثلاثة منافذ USB.

صني الجديدة تحتوي على تكييف قوي للغاية كعادة سيارات نيسان.

زجاج الأبواب يأتي مع واقيات شمسية.

تحتوي السيارة على نظام الفرامل الطارئة ويعمل اتوماتيكيا.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على نظام من أقوى أنظمة أمان السيارات وهو نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات.

ويعمل هذا النظام عن طريق عاملين الأول قياس تغير درجة الحرارة داخل الإطار والأخر قياس ضغط الهواء داخل الإطار.

وتعد هذه المتابعة الإلكترونية المستمرة لحالة الإطارات من أهم عوامل الأمان نظرًا لارتفاع احتمالية تعرض الإطارات للتلف أو الثقب في أي رحلة.

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