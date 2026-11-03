درة تحتفل بذكرى زواجها السادسة بلقطات من حفل زفافها احتفلت النجمة درة بذكرى زواجها السادسة إذ شاركت متابعيها صورا من حفل زفافها عبر خاصية الـ ستوري التابعة لح إقرأ المزيد

احتفلت النجمة درة بذكرى زواجها السادسة، إذ شاركت متابعيها صوراً من حفل زفافها عبر خاصية الـ "ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام".

ظهرت درة في الصور برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء والمقربين، وصور أخرى ظهرت بها منفردة وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، واختارت في تعليقها تاريخ زواجهما، قائلة: 2 نوفمبر 2020"، في إشارة منها لمرور 6 سنوات على زواجها.

أما على المستوى الفني فيُعرض حالياً للنجمة درة في دور السينما، فيلم "الست لما"، ويشاركها بطولة العمل عدد آخر من النجمات، وهن: يسرا، ياسمين رئيس، انتصار وغيرهنّ.

وتدور أحداث الفيلم حول الإعلامية (دينا الكردي)، التي تدير مركزاً لتمكين المرأة، وتطلق حملة ضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف لدعم السيدات ومواجهة التعنت أو غياب التفاهم في الحياة الزوجية، وتواجه الحملة جدلاً واسعاً في الشارع بين مؤيدين ومعارضين.