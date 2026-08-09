فن ومشاهير

تفاصيل إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالساحل الشمالي

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  • تفاصيل إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالساحل الشمالي 1/7
  • تفاصيل إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالساحل الشمالي 2/7
  • تفاصيل إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالساحل الشمالي 3/7
  • تفاصيل إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالساحل الشمالي 4/7
  • تفاصيل إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالساحل الشمالي 5/7
  • تفاصيل إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالساحل الشمالي 6/7
  • تفاصيل إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالساحل الشمالي 7/7

 بعد غياب طويل أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب على جمهورها في حفل أحيته مساء الجمعة 7 أغسطس بالساحل الشمالي.

شهد الحفل حضورا جماهيرا كبيرا إذ نفدت التذاكر قبله بأيام طويلة وانتظر الجمهور ظهور شيرين عبد الوهاب على المسرح بحماس كبير.

لفتت شيرين عبد الوهاب الأنظار بمجرد ظهورها على المسرح، فكان الجمهور ينتظر كيف أصبح شكلها بعد فترة غياب، وقد فقدت شيرين الكثير من الوزن الزائد وبدت بشكل أفضل.

اختارت شيرين عبد الوهاب فستانا باللون الأزرق السماوي تميز بفتحة رقبة هولتر التي تلتف حول العنق مع فيونكة من الساتان، مع تصميم أكتاف Off-Shoulder وأكمام قصيرة مزينة بكرانيش.

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والفستان ضيق من الأعلى حتى الخصر ينسدل متعدد الطبقات، من خامة التول المطرزة بالكامل بتطريزات ورود رقيقة.

فستان شيرين عبد الوهاب من Needle & Thread وسعره يبلغ 37 ألف جنيه.

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ووضعت شيرين عبد الوهاب مكياجا بألوان رقيقة مع خبير التجمل أحمد الأسير وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مصفف الشعر طوني المندلق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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