محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله الجديد في رمضان 2027

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لمسلسله في رمضان 2027 الذي يعود به لجمهوره بعد غياب عن الموسم الرمضاني 3 سنوات. ونشر محمد رمضان صورة له عبر صفحته على Facebook وكتب ليكشف عن اسم شخصيته في المسلسل والمهنة التي يمتهنها. وقال محمد رمضان: "باقي 184 يوم على مسلسل رمضان2027 اسمي في المسلسل (خليفة) وبشتغل (عشماوي) ثقة في الله نجاح". يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان التليفزيونية مسلسل "جعفر العمدة" وعرض في رمضان 2023.

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