كما ولدتها أمها .. عندما تحول المشهد الي حقيقة بطولة ملكة الاغر اء سهير رمزي مع عادل امام في فيلم رساله الي الوالي. .. والجمهور غلبتي سما المصري

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رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة يسرا تفاصيل مشاركتها في موسم رمضان 2023 وتحديدًا في مسلسلي المداح 3 وجميلة.

وأضافت في لقائها مع برنامج et بالعربي: «كنت بتمنى الناس تكرهني ومتبقاش طيقاني لأن شخصية شيري التي قدمتها خلال أحداث المسلسل سيئة بكل المقاييس».

وتابعت: «كنت سعيدة بردود الفعل، وأنا أطمنت عندما لقيت الناس بتكرهني وحسيت إن ده نجاح ليا لأني قدرت أوصلهم الشخصية».

مسلسل «جميلة» الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.