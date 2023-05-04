انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. الصاروخ ملكة جمال لبنان سما المصري تنصح الستات قطعي هدومك كلها قدام جوزك ومتابع.. والجمهور غلبتي صافيناز وفيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة سما المصري نصيحة الى الزوجات لاغراء ازواجهم عبر تقطيع ثيابهم.

فقد نشرت سما المصري مقطع فيديو ظهرت فيه وهي توجه نصيحة الى الستات بارتداء ملابس مغرية لازواجهم.

وعلقت سما على الفيديو قائلة: “نصيحه للستات اول ماتشوفي جوزك قطعي هدومك كلها قدامه واقفي بلبوصه يمكن البعيد يحس”.

وتابعت سما “.قطعي هدومك كلها وارجعي الي طبيعتك كما ولدتك امك…اعملي بالنصيحه دي هتلاقي البوكس واقف مستنيكي تحت البيت وجوزك اللي هيسلمك بنفسه للشرطه