انت الان تتابع خبر الجديد شديد..نيرمين الفقي تنهي سنين العزوبيه بحفل زفاف خيالي على نجل فنان مشهور..ومتابع بطل مصر الاول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجه مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بسبب الفيديو الذي انتشر بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا بعد خبر تداول كبير جدا الفنانه نرمين الفقي وعن حفل زفاف لها اقيمه خلال اليومين الماضيين.

حيث انتشر عدد كبير جدا من مقاطع الفيديو والصور التي جمعتها الفنانه نرمين الفقي والفنان محمد عادل امام نجل الزعيم عادل امام تجمعهما بحفل زفاف اسطوري حيث جاءت الصور بفستان للفنانه نرمين الفقي مشاهده الحفل عدد كبير جدا من الفنانين وكان الحفل كبير جدا وبصوره ولا في الخيال.

وتداولت موقع التواصل الاجتماعي خبر عن زفاف نجل الزعيم عادل امام محمد عادل امام بالفنانه الجميله نرمين الفقي وانهى ايام العزوبيه للنجمه الجميله نرمين الفقهي وأثارت الصور الصدمة خاصة وأن نجل عادل إمام متزوج مما تسبب في اشتعال جدل كبير فيما ظهرت نرمين الفقي بفستان زفاف عريض وأكمام طويلة وقوس من الوسط وأسلوب مختلف وكثيرات كانت أعجبت بشكل نرمين الفقي.