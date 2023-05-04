انت الان تتابع خبر الجديد شديد..حارس إلهام شاهين يخرج عن صمته هذا ما تفعله دون علم احد في غرفة نومها.. ومتابع بتعملي ايه يا فنانة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانه الجميله التي ظهرت مشاهدها بقوه في السينما المصريه مؤخرا وانتشرت بصوره كبيره جدا الموقع التواصل الاجتماعي وخصوصا مشاهدها مع الفنان الشاب كريم عبد العزيز والذي خطف الانظار بهذه المشاهد القويه مع الفنانه الهام شاهين حيث نشرت الفنان الهام شاهين الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي.

عبرت الفنانه الهام شاهين عن حبها الشديد وصورها التي اخذتها في رحلتها الصيفيه في استراليا والتي جمعتها بجميع الفنانين الكبار منهم الفنان كريم عبد العزيز.

استطاعه النجمه الهام شاهين ان تظهر في جميع الافلام السينمائيه بصوره كبيره جدا ومشاهد قويه جدا مع جميع الفنانين وحصلت الهام شاهين فيلم سينمائي قدمته الهام شاهين منها رمضان فوق البركان والسيد قشطه والعديد من الافلام الكبيره والجميله للنجمه الهام شاهين.