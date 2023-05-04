انت الان تتابع خبر الجديد شديد..سما المصري تضع الصابون علي الخيار وتضعه في هذه المنطقة في غرفة النوم بالاحمر المكشوف..ومتابع ممكن مساعده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث سما المصري عن كل ما هو جديد حيث تظهر سما مصري في عده فيديوهات لها على موقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بتعليم المراه كيفيه عمل ماسك الصابون والخيار.

حيث قالت سما المصري عن ماسك الصابون والخيار يقوم تفتيح المناطق الداكنة هو حلم كل امرأة فالكثير منهن يبحثن عن أي طريقة فعالة وسريعة لتفتيح المناطق الداكنة وعلى الرغم من وجود العديد من الكريمات ومستحضرات الطبيعيه الخالية من المواد الكيميائية وسهل تحضيره في المنزل إلا أن بعضها لا يحقق النتائج المطلوبة و التأثير محدود للغاية وبعضها غير آمن وقد يترك آثار جانبية على الجسم حتى على المدى الطويل لذلك سوف نقدم لك يا عزيزتي وصفة طبيعية آمنة يمكنك استخدامها لتفتيح أي منطقة داكنة.

وظهرت سما المصري وهي ترتدي قميص نوم احمر وتمسك بالخيار وتضعه في الصابون الامر هو الذي اثار عدد كبير جدا من المتابعين بهذا الفيديو لاقامه بنشره سما المصري.