انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. ملكة جمال لبنان ميا خليفة تطلب أغرب وأجرأ هدية في عيد الميلاد والجمهور في ذهول.. لن تصدق ما طلبته صدم الجميع!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصابت نجمة المواقع الإباحية السابقة ميا خليفة، جمهورها في حالة من الصدمة، بعد أن ظهرت مرتدية فستاناً شفافا بمناسبة عيد الميلاد.

دونت خليفة سؤالاً غريباً، تعليقاً على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. وقالت: “الآن بعد أن حصل بابا نويل على يومه ، هل يمكنني الحصول على القليل من النرجسية؟”

تتعامل النجمة الإباحية بشكل منتظم مع قاعدة المعجبين المخصصة لها على تطبيق إنستغرام لالتقاط الصور بملابس فاضحة.

ظهرت ميا خليفة في أخر صور لها بملابس كشفت عن ساقيها وبدت حاملة حقيبة صفراء في الهواء.

ميا خليفة

مؤخراً نشرت النجمة الإباحية اللبنانية ميا خليفة صورة ومقطع فيديو رصدت من خلالهما لحظات انتظارها لفوز المنتخب المغربي على نظيره الفرنسي في في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، والتي انتهت بتأهل منتخب “الديوك” لملاقاة المنتخب الأرجنتيني.

شاركت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة عارية لها وهي على كرسي في حديقة الفندق أو المنزل الذي تعيش فيه، حاملة في يدها إبريق شاي مغربي.