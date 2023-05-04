انت الان تتابع خبر قلعته قدامه وحطته في شنطتها..الفيديو المسرب للفنانة مني زكي من فيلم اصحاب ولا اعزاء الذي جعل فنان مشهور يقوم بفعل هذه الاشياء معها خلف الكواليس..والمخرج يغضب ويواصل التصوير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعت ان تجني من خلال هذا العمل ما يقارب 18 مليون جنيه مصري بسبب مشاهدها القويه والجريئه في احد الافلام التي جاءت وانتشر بصوره كبيره جدا على منصه نتفليكس للفنانه الكبيره منى زكي والتي استطاعت ان تجذب عدد كبير جدا من الجمهور بسبب المشهد الكبير الذي جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا.

حيث ظهرت الفنانه منى زكي في فيلم اصحاب ولا اعزاء والذي انتشر صوره كبيره جدا وجعل وجعل عدد كبير جدا من جمهورها ومتابعيها ان يقوموا بانقادها بسبب المشهد الجريء لها وهي تقوم بخلع البكيني وتضعه في شنطتي الخاصه في مشهد قوي للغايه جعل الجميع يتكلم عنه لعده ايام وعده اشهر.

وتعرضت الفنانه منى زكي الى هجوم كبير جدا وقوي للغايه موجهه لها الجمهور متابعيها بعض الكلمات التي جعلتها في غايه الحزن بسبب هذا المشهد الجريء منها وهي ان قامت بخلع ملابسها الداخليه وضعتها في شنطتها الى جانب المشاهد الاخرى التي جاءت في فيلم اصحاب ولا اعزاء.