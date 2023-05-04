انت الان تتابع خبر بصرخة هستيرية وبكاء شديد..عادل امام جعل هذه الفنانة تصرخ باعلى صوتها وتبكي بسبب ما فعله بها خلف الكواليس..والمخرج في حالة من الذهول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو لها مع الزعيم عادل امام والتي استطاعت أن تستحوذ علي قلب الزعيم الذي شارك مع في أكثر من عمل سينمائي وقد وصل إلي أكثر من 18فيلم والفيلم الذي جعل الزعيم ويسرا أن تتكلم عن الزعيم هو المشهد الذي جمع بين عادل امام ويسرا في فيلم رساله الى الوالي والتي أحدث ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء المشهد القوي مع الفنان الراحل مصطفي متولي الذي جعل يسرا تبكي وتصرخ بسبب الدماء التي رأتها عليها بعد مصطفى متولي بشد فستان الفنانه يسرا والذي كان يحتوي على خيطا شديدا جدا والذي قام بتمزيق ظهرها وصرخت بسببه الفنانه يسرا وجعلت الجميع خلف الكواليس يشعرون بصدمه كبيره جدا وتوقف العمل بسبب هذه.

بقاله الفنانه يسرا في الايام القليله الماضيه انها قامت باتصال هاتفي مع الفنان عادل امام وانها بحالة صحية ومؤكده انها بخير وبصحه جيده جدا.