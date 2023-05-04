انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. فيديو جديد لا إليسا مع شاب في علاقة حب جديده وما فعله معها في منزلها صدم الجميع..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت النجمة الجميلة التي خطفت الانظار بجمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال جسدها المتناسق والتي تظهر بإطلالة ساحرة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لا النجمة إليسا وهي بصحبة حبيبها الجديد والتي قالت اليسا انها تعيش قصة حب جديده وانها لا تهتم بنهاية هذه القصة الا انها تريد ان تعيش حياة سعيدة وعاطفية ولا تنشغل باي شئ اخر.

انهالت التعليقات بصوره كبيره جدا علي اليسا بسبب تسريب فيديو لها مع هذا الشاب في وضع حرج الأمر الذي جعل الفنانة اللبنانية تتصدر المشهد في الايام القليله الماضيه وانها لا تهتم بالزواج اهم شي عندها حياتها العاطفية.