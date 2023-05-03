انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. تسريب فيديو جديد لا إليسا تمارس علاقة مع شاب في منزلها.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زهره الفنانه والمطربه اللبنانيه التي خطفت الانظار بجمالها ولا تزال تتصدر قائمه جميلات العرب ونشره الفنانه اليسا مقطع فيديو جديد لها وهي في احد اللقاءات والتي كشفت فيها عن خبر جديد جدا اذهل كل جمهورها حيث كشفت الفنانه اللبنانيه اليسا انها حاليا في علاقه حب جديده لها وذكرت الفنانه اليسا خبر كبير جدا عن حبيبها وعن قصه الحب التي تعيشها حاليا وانها سوف ترتبط به قريبا جدا.

وصراحه الفنانه اللبنانيه اليسا صدمه كبيره جدا للمتابعين وان قصه الحب التي تعيشها ليس من الممكن ان تنتهي بالزواج ولكن المهم هو ان تعيش حاله عاطفيه كبيره جدا.

اكدت النجمه اللبنانيه ان هدفها الوحيد من هذا العلاقه بان تعيش حياه حب وقصه حب جديده وان تشبع رغباتها الانثويه والعاطفيه فهي لا تتوقع ان ننتهي هذا القصه الحب بالزواج وانها لا تريد الزواج ولكنها تريد ان تعيش قصه حب جديده وجميله وان يتبادلان هي وحبيبها المشاعر بطريقه كبيره جدا.