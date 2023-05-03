انت الان تتابع خبر. صراخ وبكاء شديد جدا من يسرا.. بعد تسريب جديد من فيلم رساله الى الوالي للفنانه يسرا مع فنان مشهور جعلها تصرف باعلى صوتها.. والمخرج في حاله من الزهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاركه الفنان عادل امام مع الفنانه يسرا في العديد من الافلام التي حازت على اعجاب كثيره من المتابعين نجاحا كبيرا جدا خلال مشوارهما الفني الكبير حيث جمع الفنان عادل امام مع الفنانه يسرا ما يقارب 18 فيلما سينمائيا حادوا كلهم على اعجاب جمهور كبير جدا وفي احد اللقاءات التي خرجت فيها الفنانه يسرا والتي قالت فيها عن الزعيم انه قام بانقاذ حياتها اكثر من مره ولكن المشهد الكبير والجريء بينهما جعل الجمهور في غايه من الانتقادات الحاده.

مشهد كبير جدا بين الفنانه يسرا الفنان عادل امام في فيلم رساله الى الوالي حيث قامت الفنانه يسرا بالصراخ والبكاء الشديد بسبب ما فعله معها الفنان الكبير مصطفى متولي عندما قام بنزع فستانها مما ادى الى نزيف الفنانه يسرا ومع ذلك لم يقف الفنان عادل امام صامتا تجاه هذا المشهد وانما قام بتهدئه الفنانه يسرا وبعد ذلك تم الرجوع الى مشاهده المشهد بطريقه كبيره.

في هذا المشهد قام المخرج بالغضب الشديد لما فعله الفنان مصطفى متولي اتجاه الفنانه يسرا بدون قصد وتم وقف المشهد وبعد ذلك عند تهدئه الفنانه يسرا نظرا الى اعاده تصوير المشهد.