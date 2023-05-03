وزيرة الثقافة وحاكم الشارقة يشهدان مراسم افتتاح الدورة 14 لمهرجان الشارقة القرائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 05:23 مساءً - نيفين الكيلاني: تعاون ثقافي مصري إماراتي مثمر في مختلف مجالات الإبداع ومشاركة مصرية متميزة بالمهرجان

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، مراسم افتتاح الدورة الـ 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تُنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "عقول تتشكل"، ويستمر خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو الجاري، في "مركز إكسبو الشارقة".

حيث تفقد حاكم الشارقة، ووزيرة الثقافة، جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي ضم 230 عنوانًا جديدُا لكتب الأطفال واليافعين، حيث أثنى القاسمي على العناوين المعروضة بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمهرجان، خاصة السلاسل الخاصة بالتعريف برموز الأدب والفن والثقافة والقصص التاريخية والتراثية، والتي تهدف لحماية الهوية وحفظ التراث، كما أثنى القاسمي على جودة الطباعة والإخراج لتلك العناوين.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالمشاركة المصرية بمهرجان الشارقة القرائي للطفل في نسخته الرابعة عشرة، سواء من خلال جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو من خلال دور النشر المصرية، وذلك في إطار التعاون الثقافي المثمر بين مصر والإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وقالت وزيرة الثقافة: "من أهم مميزات المهرجان اهتمامه بنقل تراثنا للأطفال وفق معطيات الوقت الحالي وبالوسيلة واللغة المناسبتين لهم ولعصرنا الراهن، وحرصه على إطلاق حرية الإبداع للطفل للتعبير عن رأيه وما يدور في خاطره سواء بالكلمة أو بالوسائل التعبيرية الأخرى مثل الرسم أو التمثيل أو العزف".

أعقب ذلك تفقدهما أجنحة المهرجان الذي يضم 141 دار نشر عربية وأجنبية، وينظم 1732 فعاليةً، يشارك فيها 457 ضيفاً من 66 دولةً، من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين.

كما قام الجانبان بزيارة أجنحة وزارة التربية والتعليم، وبيت الحكمة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ودائرة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وكذلك استمعا إلى شرحٍ حول برنامج المهرجان، والجهات المُشاركة فيه وما يوفره للأطفال واليافعين وعائلاتهم من معارض ومنصات تعليمية وإبداعية متنوعة.

كما شهدت الجولة تفقدهما "معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل"، الذي يُقام بمشاركة مئات الرسامين العالميين.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تستمر على مدار 12 يومًا، حيث استقطب 93 دار نشر عربية، و48 دار نشر أجنبية، وجاءت مصر في مقدمة دور النشر المشاركة بجانب لبنان والمملكة المتحدة وسوريا والأردن والكويت والسعودية والولايات المتحدة واستراليا والهند والباكستان والجزائر والعراق.