انت الان تتابع خبر أصالة تستفز المصريين .. وجهات رسمية ترد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إن شن الجمهور المصري حملة شرسة على مواقع التواصل، ضد حفلة الفنانة السورية أصالة نصري في مصر، وتداوُل هاشتاغ "إلغاء حفل أصالة بالقاهرة"، خرجت أصالة عن صمتها وردت على هذا الهجوم بطريقة وصفها البعض بالمستفزة.

وتجاهلت أصالة هذه الحملة، وروجت لحفلتها بالقاهرة، يوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري، ببحيرة عين الصيرة، وأعادت نشر تغريدة، كتبها زوجها فائق حسن، دعما لها بعد الهجوم الذي تعرضت له، وعلقت: "إن شاء الله هتكون حفلة جميلة لأنها مليانة حب ونوايا طيبة"، وفعّلت هاشتاج "#مصر".

كما حرصت الفنانة السورية على نشر تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وما ضفت إلا محبة جديدة لمصر العظيمة".

الجدير بالذكر، أن السبب وراء هجوم الجمهور المصري على أصالة، وتشكيل حملات ضدها، جاء بسبب تصريحاتها حول مسيرتها الفنية التي استنكرت فيه فضل مصر عليها، وادعت أن السعودية هي التي احتضنتها ودعمتها، رغم أن شهرتها بدأت في مصر.

كما اعتبر البعض أن الفنانة المصرية صاحبة الصوت العذب، آمال ماهر هي الأحق بالغناء في مكان عظيم كالمتحف القومي للحضارة المصرية، رغم أن هيئة المتحف قد صرحت أن حفل أصالة ليس في المتحف، وإنما في بحيرة القاهرة -عين الصيرة- الملاصقة للمتحف.