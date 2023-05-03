شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم.. شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 04:26 مساءً - طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحينى.

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وتقول كلمات أغنية "يا متعلم":

يامتعلم يابتاع المدارس

اتسببت في كوارث

علمتني الأدب

افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص

يامتنور يامدقدق ياشاطر

لخصت وجبت آخر

طب للعشرة الي بينا كنت اعمل حتى خاطر

يامتنصح يامتدردح معاك

لا سلكت ولا هفلح

مكنش يصح أأمنلك

ولما تخبط أجري افتح

قلبي موسوس يشك وكان يعاند

ومهما بيجرى صامد

ولما خطفت قلبي جريت

جيت انت جرحت جامد

لا وبرافو تمثيلك ده هايل

عملت كتير عمايل

تقول غلبان وطيب

وانت بتسوي الهوايل

يامتنصح يامتدردح

معاك لا سلكت ولا هفلح

مكنش يصح أأمنلك ولما تخبط اجري افتح