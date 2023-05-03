انت الان تتابع خبروال الجديد شديد..سما المصري تستعرض مفاتنها وهي بتمسح الشقه بالاسود ومتابع:علي الهادي يا زبادي ان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارتها للجدل دائما على مواقع التواصل الاجتماعي اعداد نشر مقطع فيديو لها على صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي وتعرضت الفنانه والراقصه الاستعراضيه سما المصري تعرضت لهجوم كبير جدا بسبب الفيديوهات المنتشره لها بصوره كبيره جدا على صفحات.

وظهرك سما المصري في مقطع فيديو وهي تقوم بمسح شقتها وهي ترتدي قميص من اللون الاسود الذي اظهر جزء كبير جدا من صدرها بطريقه كبيره جدا وبدات تقوم باظهار جسدها ومؤخرتها وهي تقوم بمسح ارضيه شقتها الامر الذي جعل المتابعون يشاهدون الفيديو بطريقه كبيره جدا وتخطى الفيديو عدد مشاهدات كبيره وصل الى 10 مليون مشاهده.

أثارت سما المصري الجدل مؤخرًا بعد ظهورها بالحجاب ليلة منتصف شعبان وهي تغني أغنية دينية ، لكنها عادت للرقص والإغراء في اليوم التالي مما عرّضها لموجة من الغضب من بعض متابعيها.

أثارت سما المصري الجدل مؤخرًا بعد ظهورها بالحجاب ليلة منتصف شعبان وهي تغني أغنية دينية ، لكنها عادت للرقص والإغراء في اليوم التالي مما عرّضها لموجة من الغضب من بعض متابعيها.