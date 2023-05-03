بالصور.. غادة عبد الرازق تستكمل إجازتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 مايو 2023 01:34 مساءً - تستكمل الفنانة غادة عبد الرازق إجازتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية وتشارك جمهورها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت غادة عبدالرازق وهي غاطسة تحت أعماق البحر مستمتعة بوقتها مع زوجها وعائلتها، حيث انتقدها الجمهور عن نشرها الصور في أيام عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش وطلبوا منها انتظار انتهاء أيام العزاء.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، مسلسل تلت التلاتة، والذي كان يشارك بالموسم الرمضاني 2023.

وشارك في بطولته إلى جانب «غادة عبدالرازق» كلًا من: أحمد مجدي، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وبرلنتي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.